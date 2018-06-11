Nusret'in annesini görenler şaşkına döndü!

\u200b\u0130\u015fte her daim ekranlarda g\u00f6rmeye al\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fumuz \u00fcnl\u00fclerin anneleri...\r\n\r\n,A\u00e7\u0131l\u0131\u015f esnas\u0131nda ailesi ile objektiflere poz veren Nusret'in annesi dikkat \u00e7ekti...\r\n\r\n\u00dcnl\u00fc kasap ve restoran zinciri sahibi Nusret, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn Erzurum'da anne ve babas\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi k\u00fclliyeyi a\u00e7t\u0131.\r\n,Sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131 ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u00fcne kavu\u015fan et restoran\u0131 zinciri sahibi Nusret G\u00f6k\u00e7e, annesi Fatma G\u00f6k\u00e7e ile birlikte bas\u0131na poz verdi.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Demet Evgar'\u0131n annesi...\r\n\r\n,.,\u0130\u015fte Eser Yenenler'in annesi...\r\n\r\n,\u0130\u015fte Sinem Kobal'\u0131n annesi Nuray Kobal ve babas\u0131 Mehmet Kobal.\r\n\r\n,Mustafa Sandal'\u0131n e\u015fi Emina ve annesi...\r\n\r\n,\u015eark\u0131c\u0131 Hakan Peker, Instagram hesab\u0131ndan annesiyle birlikte \u00e7ekilmi\u015f bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015farak, "Can\u0131m annem gelmi\u015f" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,\u0130pek A\u00e7ar ve annesi.\r\n\r\n\r\n,Kilo kayb\u0131na ba\u011fl\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131 \u00e7\u00f6kmesi ya\u015fayan ve bu sebeple bir s\u00fcre yo\u011fun bak\u0131mda kald\u0131ktan sonra sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fan \u0130rem Derici, annesi ve karde\u015fiyle \u00e7ekilen karesini, "Benim A\u0130LEM! Anam ve karde\u015fim!" notuyla Instagram'dan yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n,Acun Il\u0131cal\u0131 ile Eyl\u00fcl 2017'de evlenen \u015eeyma Suba\u015f\u0131 sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla fenomen haline d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015f ve k\u0131sa s\u00fcrede takip\u00e7i say\u0131s\u0131n\u0131 2.5 milyona \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u015eeyma Suba\u015f\u0131 son olarak Instagram story b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden merak edilen annesiyle foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015farak, "Annem annem" notuyla yay\u0131nlad\u0131.\r\n\r\n,Oyuncu Hande Er\u00e7el'in annesi o kadar gen\u00e7 ki, annesi oldu\u011funa inanmak \u00e7ok zor.\r\n\r\n,2002 D\u00fcnya G\u00fczeli Azra ak\u0131n, annesiyle birlikte \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na 'Nihayet annemle... Her \u015feyim, can\u0131m annem...' notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Azra Ak\u0131n'\u0131n takip\u00e7ileri foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na 'g\u00fczelli\u011fini annesinden alm\u0131\u015f' \u015feklinde yorumlar yapt\u0131.\r\n\r\n,Annesinin foto\u011fraf\u0131n\u0131 Instagram'da payla\u015fan oyuncu \u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci herkesi \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Annesinin foto\u011fraf\u0131n\u0131 g\u00f6ren 'Bir insan bu kadar m\u0131 benzer' diyor.\r\n\r\n,'D\u0130YARBAKIR 1971' \u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci bu foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na 'Bu muhte\u015fem foto\u011fraf\u0131 payla\u015fmak istedim! Can\u0131m annem! Lise 1. s\u0131n\u0131fta, basketbol tak\u0131m\u0131nda. Genelde hep 4 numaral\u0131 formay\u0131 giyermi\u015f ama o g\u00fcn nedense 7 numaral\u0131 formay\u0131 giymi\u015f o da anlayamam\u0131\u015f... Diyarbak\u0131r 1971 #giderekannemebenzemeninverdi\u011fiyo\u011fun\u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k#anneneg\u00fczelbirkad\u0131ns\u0131n'' notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Tiyatrocu S\u00fcheyl Uygur, \u2018Marko Pa\u015fa\u2019 oyununu sergilemek i\u00e7in gitti\u011fi Avustralya\u2019dan d\u00f6ner d\u00f6nmez annesi Necla Uygur ile bulu\u015ftu. Birlikte Ni\u015fanta\u015f\u0131 City\u2019s\u2019de al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131lar.\r\n\r\n,Eski manken Se\u00e7kin Piriler de annesi Nilg\u00fcn Piriler \u00f6nceki g\u00fcn Etiler Akmerkez\u2019de ma\u011fazalar\u0131 dola\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Dilan \u00c7\u0131tak ve annesi...\r\n\r\n,Oyuncu Saadet I\u015f\u0131l Aksoy, annesi \u0130nci Aksoy ile \u0130stanbul Fatih'te bulunan Kitelimmi'ye gelerek Siirt'in y\u00f6resel yemeklerinden tatt\u0131.\r\n\r\n,Oyuncu Ya\u011fmur Tanr\u0131sevsin, \u00f6nceki g\u00fcn Akmerkez'de al\u0131\u015fveri\u015fteydi. Komedyen-\u015fark\u0131c\u0131 O\u011fuzhan Ko\u00e7 ile a\u015fk ya\u015fayan oyuncu, annesinin yan\u0131nda gelen evlilik sorular\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda utanga\u00e7 tav\u0131rlar sergiledi.\r\nYa\u011fmur Tanr\u0131sevsin'in annesi ise, ''Ben O\u011fuzhan'\u0131 be\u011feniyorum. Ama evlili\u011fi kendileri bilir'' dedi.\r\n,Ba\u015far\u0131l\u0131 ressam ve tiyatro oyuncusu Zerrin Tekindor'un g\u00fczelli\u011fi me\u011fer annesinden geliyormu\u015f!\r\n\r\n,Ve g\u00f6ren herkese 'Ma\u015fallah' dedirtti.\r\n\r\n,Ba\u015frollerini Keremcem ve Ya\u011fmur Tanr\u0131sevsin\u2019in oynad\u0131\u011f\u0131 \u2018\u0130ki Yalanc\u0131\u2019, 10 Temmuz\u2019da Kanal D\u2019de ba\u015flayacak. \u00c7ekimleri h\u0131zla devam eden dizinin setinde \u00f6nceki g\u00fcn s\u00fcrpriz ziyaret\u00e7i vard\u0131. Keremcem\u2019in annesi G\u00fclin D\u00fcr\u00fck arkada\u015flar\u0131 ile o\u011flunu g\u00f6rmeye gitti.\r\n,Sosyal medyan\u0131n en \u00e7ok konu\u015fulan isimlerinden biri haline gelen Aleyna Tilki'nin ailesi merak ediliyordu.\r\n\r\n,17 ya\u015f\u0131ndaki Aleyna'