Nusret'in yeni imajı şoke etti.

Nusret'in yeni imaj\u0131 \u015foke etti. \r\n,Sosyete kasab\u0131 olarak d\u00fcnyada tan\u0131nan Nusret'in yeni halini g\u00f6renler \u015foke oluyor.,Nusret'in bu halinden eser yok.,Gitti\u011fi hemen her \u00fclkede yerel k\u0131yafetlerle poz vermeyi seven Nusret, yo\u011fun hayran kitlesine sahip oldu\u011fu Dubai'de y\u00f6resel k\u0131yafetlerle poz verdi.\r\n\r\n,Instagram da yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlar binlerce be\u011feni alan sosyete kasab\u0131, y\u00f6resel Arap k\u0131yafetleriyle \u00e7ektirdi\u011fi foto\u011fraf\u0131n\u0131 da Insatgram hesab\u0131ndan payla\u015fmay\u0131 ihmal etmedi.\r\n,Nusret'in payla\u015f\u0131m\u0131 1 saat i\u00e7erisinde 290 binin \u00fczerinde be\u011feni ald\u0131.\r\n