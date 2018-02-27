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Tasarısı Meclis'te! 33 yıllık KDV yasası değişiyor
DÜNYA
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'Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi'
DÜNYA
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ÖZET İZLE: Akhisar 1-2 Galatasaray Maçı A Spor özeti ve golleri izle | Akhisar GS maçı kaç kaç bitti?
DÜNYA
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Polonya ve Çekya'da 8 kişi donarak öldü
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Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıda 'Rusya' iddiası
DÜNYA
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YAŞAM
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Gaziantep'te genç kız evini ateşe verdi
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Merkel: Sırbistan'ın yaptığı ilerlemeleri etkileyici buluyoruz
YAŞAM
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Manisa'da cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı
DÜNYA
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UNRWA çalışanları ABD'nin yardımları azaltma kararını protesto etti
DÜNYA
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Barnier: Brexit geçiş sürecinin ucu açık olamaz
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Çin, Ar-Ge'ye 279 milyar dolar harcadı
DÜNYA
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Kar ve don Avrupa'yı olumsuz etkiledi
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ABD saldırıya geçti, İran güçleri çekildi
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Nusret New York'ta kaldığı eve bakın ne kadar ödüyor?
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Tuzlama hareketiyle tüm dünyada konuşulan Nusret, Miami'den sonra New York'ta da restoran açmıştı.
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