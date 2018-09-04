Nusret sonunda bunu da yaptı

Eti tuzlama hareketiyle fenomen olan et ustas\u0131 Nusret, bu sefer de eti alt\u0131na bulayarak servis etti.\r\n,Sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen Nusret G\u00f6k\u00e7e yine de herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n pek \u00e7ok \u00fclkesinde a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 mekanlarla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren ve burada \u00fcnl\u00fc konuklar\u0131n\u0131 a\u011f\u0131rlayan Nusret G\u00f6k\u00e7e bir yandan da sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla takip\u00e7ilerinin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Yo\u011fun i\u015f maratonu d\u0131\u015f\u0131nda kalan zamanlar\u0131n\u0131 spora ay\u0131ran ve kimi zaman da art\u0131k markas\u0131 haline gelen 'et tuzlama' videolar\u0131 payla\u015fan Nusret, bu sefer de Dubai'deki zengin m\u00fc\u015fterileri i\u00e7in eti alt\u0131n tozuna bulayarak servis etti. ,Nusret'in bu hareketi sosyal medyada g\u00fcn\u00fcn konusu olurken bolca da ele\u015ftiri ald\u0131.\r\n\r\n,Alt\u0131n fiyatlar\u0131 h\u0131zla y\u00fckselirken, Nusret'in eti alt\u0131na bulay\u0131p "24 karat alt\u0131n biftek" notuyla payla\u015fmas\u0131 be\u011fenilerin yan\u0131 s\u0131ra tepki de \u00e7ekti.