Nusret'te şoke eden hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

'Saltbae' hareketiyle d\u00fcnyada b\u00fcy\u00fck \u00fcne kavu\u015fan sosyete kasab\u0131 Nusret G\u00f6k\u00e7e'nin, New York'taki restoran\u0131nda \u00f6denen hesap sosyal medyada olay oldu.,Sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla d\u00fcnyada b\u00fcy\u00fck \u00fcne kavu\u015fan sosyete kasab\u0131 Nusret G\u00f6k\u00e7e'nin, New York'taki restoran\u0131nda \u00f6denen hesap sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fuldu.,T\u00fcrk liras\u0131yla 266 bin 500 TL olan 41 bin dolarl\u0131k hesab\u0131 \u00f6deyen m\u00fc\u015fteri, adisyonun foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.,Adisyonda en \u00e7ok yemeklerin pahal\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6ze \u00e7arp\u0131yor. ,Hesap fi\u015finin en alt\u0131nda ise 5 bin 825 dolarl\u0131k 'servis \u00fccreti' dikkat \u00e7ekiyor.,5 bin 825 dolar, TL'ye \u00e7evrildi\u011finde yakla\u015f\u0131k 40 bin TL ediyor.