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Euro 2016
Nusret'ten Leonardo DiCaprio paylaşımı
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Tuzlama hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Di Caprio'ya yemek servis yaptı.
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