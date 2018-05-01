O borçlar siliniyor

Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m m\u00fcjdeyi verdi. Bor\u00e7lar silinecek,.,\u0130kinci konu, emekli olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z var. Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda emekli oldu\u011fu zaman yeni bir i\u015f yeri a\u00e7arsa ne yap\u0131yordu? ,Bir dayan\u0131\u015fma primi gibi, sa\u011fl\u0131k i\u00e7in vesaire bir para yat\u0131r\u0131yordu y\u00fczde 15 destek primi yat\u0131r\u0131yordu. Bunu biz kald\u0131rd\u0131k. Ancak ge\u00e7mi\u015f y\u0131llara ait bor\u00e7lar var. Kanunla bu meseleyi hallettik bitti. ,Ancak ge\u00e7mi\u015ften gelen pe\u015fini b\u0131rakmayan bor\u00e7lar var, o bor\u00e7lar\u0131 tamamen siliyoruz. Vatanda\u015fla aram\u0131zdaki esnafla ili\u015fkilerimizi d\u00fczeltmi\u015f oluyoruz.\r\n\r\n,Yine BA\u011eKUR borcu olup da sa\u011fl\u0131k hizmeti alamayan esnaflar\u0131m\u0131z var. Bunun da \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131yoruz. Bor\u00e7 ayr\u0131, sa\u011fl\u0131k ayr\u0131. ,Bunun pazarl\u0131\u011f\u0131 olmaz. Borcunu bug\u00fcn vermedin, yar\u0131n imkan olur verir. Ama hasta olur 'git karde\u015fim ben sana bakmayaca\u011f\u0131m' diyemeyiz. Burada bir d\u00fczenleme yap\u0131yoruz.