O çiftliğe komşu olanlarda büyük panik!

Kurbanl\u0131k olarak sat\u0131lmak \u00fczere Ankara'n\u0131n G\u00f6lba\u015f\u0131 il\u00e7esindeki \u00f6zel \u00e7iftli\u011fe yediemin olarak b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,\u00c7iftlikte ara\u015ft\u0131rma yapan G\u00f6lba\u015f\u0131 Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, telef olan yakla\u015f\u0131k 50 b\u00fcy\u00fckba\u015ftan \u00f6rnekler alarak, incelemeye g\u00f6nderdi. ,ESK taraf\u0131ndan Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi Brezilya'dan T\u00fcrkiye'ye getirilen 3 bin 959 b\u00fcy\u00fckba\u015f korku sald\u0131.,Olay Ankara'da ya\u015fand\u0131.,Buradan al\u0131n\u0131p, ba\u015fkentin Sincan il\u00e7esi ile de\u011fi\u015fik yerlerine g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek, kurbanl\u0131k olarak kesimi yap\u0131lan 3 bin 959 b\u00fcy\u00fckba\u015ftan yakla\u015f\u0131k 50'si, \u015farbon nedeniyle telef olmaya ba\u015flad\u0131. ,\u0130ncelemenin ard\u0131ndan \u00e7iftlik ve \u00e7evresi, \u015farbon \u015f\u00fcphesiyle karantinaya al\u0131nd\u0131. \u00c7iftli\u011fin giri\u015fine ise Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131'nca 'Bu mahallede \u015farbon hastal\u0131\u011f\u0131 vard\u0131r' yaz\u0131l\u0131 levha as\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Ahiboz ve G\u00fcnalan mahalleleri aras\u0131nda bulunan \u00e7iftlik, buralarda ya\u015fayan besiciler ile mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahallelerde kendilerine ait yakla\u015f\u0131k 5 bin k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f ve 5 bin b\u00fcy\u00fckba\u015f oldu\u011funu belirten besiciler, yetkililerden bir an \u00f6nce \u00f6nlem almalar\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n,Besici Kenan Candemir \u015farbonun tehlikeli hastal\u0131k oldu\u011funu belirterek, "Bu hayvanlar s\u0131k\u0131nt\u0131. Ahiboz ve G\u00fcnalan mahalleleri olarak s\u0131k\u0131nt\u0131day\u0131z. \u015earbon tehlikeli bir hastal\u0131k. Benim duydu\u011fum bir rivayete g\u00f6re, Brezilya'dan 35 bin tane dana gelmi\u015f. Ankara'n\u0131n il\u00e7elerine da\u011f\u0131t\u0131lm\u0131\u015f. Burada ise 4 bin tane var. Hep s\u0131k\u0131nt\u0131 bizim i\u00e7in. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr, k\u00f6y\u00fcm\u00fczde s\u0131k\u0131nt\u0131 yok; ama \u00e7ok say\u0131da hayvan\u0131m\u0131z var. Tedirginiz tabi. O s\u0131k\u0131nt\u0131 hep bizim i\u00e7in. Et ve S\u00fct Kurumu mal\u0131n\u0131 buraya koymu\u015f. G\u00fcmr\u00fckten nas\u0131l ge\u00e7mi\u015f bu \u015farbonlu hayvanlar? Hayvanlar\u0131m\u0131n a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 yapt\u0131rd\u0131m ama yine de s\u0131k\u0131nt\u0131" dedi.