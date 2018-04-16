O dizi de mi final yapıyor?

Kanal D'nin g\u00fcnd\u00fcz ku\u015fa\u011f\u0131 i\u00e7in g\u00fcnl\u00fck dizi olarak yay\u0131n hayat\u0131na soktu\u011fu H\u0131\u00e7k\u0131r\u0131k dizisi 50.b\u00f6l\u00fcmde bayrak \u00e7ekti ve yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131ld\u0131. \u015eimdi de yeni bir Kanal D dizisinin bitip bitmeyece\u011fi merak konusu.,Kanal D k\u0131z s\u00fcre \u00f6nce \u00e7ok sevilmesine ra\u011fmen G\u00fclizar dizisini \u00f6nce finalini dahi yay\u0131nlamadan yay\u0131ndan kald\u0131rm\u0131\u015f ard\u0131ndan gelen tepkiler \u00fczerine final yapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131...,Televizyon Gazetesi'nin analizi \u015fu \u015fekilde 'Kanal D\u2019nin yeni dizisi \u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u\u2019nun 4. b\u00f6l\u00fcm\u00fc 21 Nisan Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 20.00\u2019de izleyicilerle bulu\u015facak.,\u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u dizisinin yay\u0131nlanan 3 b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn izleyicileri \u00e7ok etkiledi\u011fi yap\u0131lan yorumlarla kendini g\u00f6steriyor. , \u201cYemin ederim dizilerden en birincisi. \u00c7ok anlaml\u0131, ger\u00e7ek bir hikayesi var. L\u00fctfen hi\u00e7 final olmas\u0131n\u201d diye yazan bir izleyici diziye kendisini kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etmekte.,\u0130lk b\u00f6l\u00fcmden itibaren izleyen ve m\u00fckemmel buldu\u011funu belirten \u00e7ok say\u0131da izleyici bulunuyor. Dizinin s\u0131k\u0131 takip\u00e7ileri olu\u015ftu ve tutaca\u011f\u0131ndan da eminler\u2026,\u00c7\u00fcnk\u00fc Kanal D, iyi reytingi olsa bile kendi arzu etti\u011fi seviyenin alt\u0131nda kalan t\u00fcm dizileri hemen bitiriyor. \u0130\u015fte dizi takip\u00e7ileri de bu durumu bildikleri i\u00e7in Kanal D\u2019de bir dizi yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 zaman ekstra korku ya\u015f\u0131yor.\r\n,Dizinin Kanal D ekran\u0131nda yay\u0131nlanmas\u0131 nedeniyle izleyicide ciddi bir tedirginlik g\u00f6zlemlenmekte. Kanal D\u2019nin dizileri istedi\u011fi reytinge ula\u015fmay\u0131nca hemen yay\u0131ndan kald\u0131rma tavr\u0131n\u0131n izleyicileri \u00e7ok rahats\u0131z etti\u011fi, \u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u\u2019nun da benzer bir ak\u0131bete u\u011framas\u0131ndan korkuldu\u011fu yorumlara yans\u0131m\u0131\u015f durumda. Kanal D\u2019nin art\u0131k k\u00f6t\u00fc bir \u015f\u00f6hreti var\u2026 E\u011fer bir dizi Kanal D ekran\u0131nda yay\u0131nlan\u0131yor ise izleyiciler ekstradan korku ya\u015f\u0131yor.,Belirtmekte fayda var. \u0130nsanl\u0131k Su\u00e7u dizisinin 14 Nisan ak\u015fam\u0131 yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fc, Total reyting sonu\u00e7lar\u0131nda, 6, AB'de 4 ve ABC'de 3.s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n\r\n,Fox TV ile beraber dizi bitirme konusunda hayli k\u00f6t\u00fc \u015f\u00f6hrete sahip olan Kanal D'nin her dizisi i\u00e7in izleyici diken \u00fczerinde.Belki de Kanal D'nin reyting sonu\u00e7lar\u0131nda zirveyi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc g\u00fcnlerin say\u0131s\u0131n\u0131n az olmas\u0131 bu y\u00fczdendir.