O ismi bakanlığa transfer etti!

Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak bakanl\u0131\u011fa geldikten sonraki ilk gezisini G-20 toplant\u0131lar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde Arjantin\u2019e yapacak. \r\n,Albayrak, 21-22 Temmuz tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lacak G-20 Maliye Bakanlar\u0131 ve Merkez Bankalar\u0131 toplant\u0131s\u0131 i\u00e7in bug\u00fcn Buenos Aires\u2019e gidecek. Toplant\u0131ya G-20 \u00fcyesi \u00fclkelerin bakanlar\u0131, merkez bankas\u0131 ba\u015fkanlar\u0131 ile Uluslararas\u0131 Para Fonu (IMF) ve D\u00fcnya Bankas\u0131 temsilcileri kat\u0131lacak. Zirveye, Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7etinkaya da kat\u0131lacak. Yay\u0131nlanan Uluslararas\u0131 Para Fonu\u2019nun (IMF) G-20 de\u011ferlendirme raporunda, zirvenin g\u00fcndemine ili\u015fkin ipu\u00e7lar\u0131 yer ald\u0131.\r\n\r\n,2008-2012 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda ise Akfel Grup b\u00fcnyesinde CFO ve Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeli\u011fi g\u00f6revleri yapt\u0131. Enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli sekt\u00f6rlerde finans, muhasebe, vergi ve y\u00f6netim alanlar\u0131nda profesyonel y\u00f6neticilik tecr\u00fcbesine sahip olan B\u00fclent Aksu, 2012-2013 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Azerbaycan milli petrol ve gaz \u015firketi SOCAR i\u015ftiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.\u015e.\u2019de CFO ve son olarak yine SOCAR i\u015ftiraki Star Rafineri\u2019de CFO g\u00f6revlerinde bulundu. B\u00fclent Aksu 2016 Temmuz\u2019dan itibaren Turkcell\u2019de Finanstan Sorumlu Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6reve yap\u0131yor. ,ABD Merkez Bankas\u0131n\u0131n (Fed) faiz art\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n y\u00fckselen piyasa ekonomilerinden sermaye \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na neden olmas\u0131 nedeniyle dolar\u0131n g\u00fc\u00e7lendi\u011fine i\u015faret edilen raporda, \u201cY\u00fckselen piyasa ekonomileri, s\u0131k\u0131la\u015fan finansal ko\u015fullar ve baz\u0131 durumlarda kendine \u00f6zg\u00fc zorluklarla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yalar\u201d de\u011ferlendirmesi yap\u0131ld\u0131. Zirvede \u0130ran\u2019a yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n da g\u00fcndeme gelmesi bekleniyor.\r\n\r\n,\u0130stanbul \u00dcniversitesi \u0130ngilizce \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olan B\u00fclent Aksu, i\u015f hayat\u0131na Kuveyt T\u00fcrk\u2019te Tefti\u015f Kurulunda m\u00fcfetti\u015f olarak ba\u015flad\u0131. 2003 y\u0131l\u0131nda \u00c7al\u0131k Holding\u2019de s\u0131ras\u0131yla Finans M\u00fcd\u00fcr\u00fc ve Grup Finans Direkt\u00f6r\u00fc olarak g\u00f6revini yapt\u0131. ,Bu arada Bakan Albayrak\u2019\u0131n Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nda birlikte \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131 ekibi de netle\u015fmeye ba\u015flad\u0131. emekleri ve \u00fcst\u00fcn gayreti takdire \u015fayand\u0131r\u201d dedi.\r\n\r\n, Konuyla ilgili olarak Turkcell Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Kaan Terzio\u011flu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cB\u00fclent Aksu, Turkcell\u2019in bilan\u00e7o ve kur riski y\u00f6netiminde \u00fclkemizin \u00f6rnek bir \u015firketi olmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan uluslararas\u0131 uygulamalar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, yat\u0131r\u0131mlar\u0131n finansman\u0131na y\u00f6nelik yenilik\u00e7i \u00e7\u00f6z\u00fcmleri ile \u015firketimizin s\u00fcrekli b\u00fcy\u00fcmesini sa\u011flayan g\u00fc\u00e7l\u00fc finansal temeller \u00fczerine kurulmas\u0131nda \u00f6nemli katk\u0131lar sunmu\u015ftur. \u015eirketimizin g\u00fc\u00e7l\u00fc ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 finansal yap\u0131s\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmesindeki ,Turkcell CFO\u2019su B\u00fclent Aksu yeni d\u00f6nemde, Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde \u00e7al\u0131\u015facak. Turkcell de d\u00fcn Kamuyu Ayd\u0131nlatma Platformu\u2019na (KAP) yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Aksu\u2019nun yeni g\u00f6revi nedeniyle, Turkcell\u2019den, 31 Temmuz 2018 tarihinde ge\u00e7erli olmak \u00fczere ayr\u0131lma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Albayrak\u2019\u0131n ekibine gelecek ilk isim de Turkcell CFO\u2019su B\u00fclent Aksu oldu.