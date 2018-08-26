O manzarayı görünce ağlamaya başladı...

Fransa Alpleri'nde 4.5 y\u0131l \u00f6nce ge\u00e7irdi\u011fi kayak kazas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yar\u0131 bitkisel hayatta rehabilitasyon s\u00fcrecini s\u00fcrd\u00fcren Formula 1'in efsane Alman s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Michael Schumacher'in, \u0130svi\u00e7re'deki villas\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnen da\u011flar\u0131 ve g\u00f6l\u00fc g\u00f6r\u00fcnce a\u011flad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131l \u00f6nce ge\u00e7irdi\u011fi kayak kazas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bitkisel hayata giren \u00fcnl\u00fc F1 pilotu Michael Schumacher, \u0130svi\u00e7re'deki evinin manzars\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131.\r\n\r\n,Frans\u0131z Paris Match dergisinin haberine g\u00f6re y\u0131ld\u0131z pilot Schumacher'in ismi a\u00e7\u0131klanmayan yak\u0131nlar\u0131, "Michael, g\u00f6l manzaral\u0131 g\u00fczel da\u011f panoramas\u0131na bakan tekerlekli sandalyeye konuldu\u011funda a\u011fl\u0131yor" dedi.\r\n\r\n,\u0130talyan Corriere della Serra gazetesi de 3 y\u0131l \u00f6nce Schumacher'in g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yazm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,\u00dcnl\u00fc isim 4,5 y\u0131l \u00f6nce ge\u00e7irdi\u011fi kazayla bitkisel hayata girmi\u015fti...,Eski sporcunun b\u00f6ylelikle e\u015fi ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n seslerine tepki verdi\u011fi belirtilmi\u015fti.\r\n,.