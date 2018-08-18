O manzarayı görünce hüngür hüngür ağladı

Olay Tekirda\u011f \u00c7orlu'da meydana geldi.,B\u00fclent G\u00fcre\u015fir'e ait b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n bulundu\u011fu \u00e7ad\u0131rda sabah 05.00 s\u0131ralar\u0131nda elektrik ka\u00e7a\u011f\u0131 meydana gelirken, hayvanlar\u0131n demir yemli\u011finde elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131lan 14 b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan telef oldu.\r\n\r\n,Hayvanlar\u0131n seslerini duyarak uyanan bak\u0131c\u0131lar belediye yetkililerine haber verdi. ,Ar\u0131za ekipleri elektrikleri keserken, \u00e7ad\u0131rda 30 hayvandan 14'\u00fcn\u00fcn telef oldu\u011fu belirlendi. Hayvanlar\u0131n\u0131n telef oldu\u011funu g\u00f6ren B\u00fclent G\u00fcre\u015fir, g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131.\r\n\r\n,Hayvanlar\u0131n\u0131 g\u00f6ren B\u00fclent G\u00fcre\u015fir, g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131. ,\u00c7orlu Belediyesi Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kemaleddin Avc\u0131 da G\u00fcre\u015fir'i teselli ederek, ac\u0131lar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ve zarar\u0131 belediye olarak kar\u015f\u0131layacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u00c7orlu Belediyesi, Kurban Bayram\u0131 nedeniyle H\u0131d\u0131ra\u011fa Mahallesi'nde bulunan mezbaha mevkiinde kurbanl\u0131k pazar\u0131 kurdu. ,Hayvan pazar\u0131nda \u015foke eden bir manzara ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Tekirda\u011f'\u0131n \u00c7orlu il\u00e7esinde Kurban Bayram\u0131 nedeniyle kurulan hayvan pazar\u0131ndaki \u00e7ad\u0131rda bulunan 14 b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan, elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131larak telef oldu. ,Kurbanl\u0131k hayvanlar\u0131n sahibi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131, h\u00fcng\u00fcr h\u00fcng\u00fcr a\u011flad\u0131...,Di\u011fer kurbanl\u0131k sat\u0131c\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan sakinle\u015ftirilen G\u00fcre\u015fir, "Gece ya\u015fanan olay sonras\u0131 \u00e7ad\u0131rda bulunan bak\u0131c\u0131m\u0131z durumu haber verdi. Olay yerine geldi\u011fimde \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir manzara ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m. Allah d\u00fc\u015fman\u0131ma b\u00f6yle bir ac\u0131 vermesin. Koca bir y\u0131l bak\u0131p besledi\u011fimiz hayvanlar\u0131m\u0131 bu \u015fekilde g\u00f6rmek \u00e7ok ac\u0131" dedi.\r\n\r\n,TREDA\u015e ve polis ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemenin ard\u0131ndan olayla ilgili tutanak haz\u0131rlan\u0131rken, elektri\u011fin \u00e7ad\u0131rlara \u00c7orlu Belediyesi Fen \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. \u00c7orlu Belediyesi Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kemaleddin Avc\u0131 da G\u00fcre\u015fir'i teselli ederek, ac\u0131lar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ve zarar\u0131 belediye olarak kar\u015f\u0131layacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131larak telef olan hayvanlar \u00e7ad\u0131rdan \u00e7\u0131kar\u0131larak belediye ekiplerince g\u00f6m\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n