O özellik Instagram'a da geliyor!

Bir geli\u015ftirici, Instagram\u2019\u0131 karanl\u0131k modda kullanmam\u0131za imkan sa\u011flayan bir eklenti geli\u015ftirdi.,D\u00fcnyan\u0131n en pop\u00fcler uygulamalar\u0131ndan biri olan Instagram kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n dikkatini \u00e7ekecek bir geli\u015fme var!,Instagram, telefon \u00fczerinden uygulamas\u0131n\u0131 gece moduna ge\u00e7irmiyor; ancak bir geli\u015ftirici bunu Chrome eklentisiyle yaparak dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmeyi ba\u015farm\u0131\u015fa benziyor.,Chrome eklenti ma\u011fazas\u0131 \u00fczerinden Night Mode for Instagram ad\u0131yla yay\u0131nlanan eklenti sayesinde, Instagram\u2018a yeni bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc kazand\u0131rmak m\u00fcmk\u00fcn!,Olduk\u00e7a uyumlu bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fan bu eklentinin, renk d\u00fczenlemesi de olduk\u00e7a d\u00fczg\u00fcn ayarlanm\u0131\u015f.,Twitter, karanl\u0131k modu yay\u0131nlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kullan\u0131c\u0131lardan olumlu tepkiler alm\u0131\u015ft\u0131. Twitter\u2018a ek olarak Tumblr, Telegram, Skype ve Discord gibi pop\u00fcler internet siteleri ve yaz\u0131l\u0131mlar da karanl\u0131k mod deste\u011fine resmi olarak sahip.