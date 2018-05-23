O paralar toplu ödenecek

Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), kay\u0131tlar\u0131nda bulunan emekli Ba\u011f-Kur'lulara verilen maa\u015flarda sehven olu\u015fan eksiklikleri gidermek i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131. ,Maa\u015f d\u00fczeltilecek, geriye d\u00f6n\u00fck eksik \u00f6denen tutarlar da toplu olarak verilecek. ,Bu kapsamda, 2009 y\u0131l\u0131nda emekli olan bir Ba\u011f-Kur'luya \u015fimdiye kadar bin 305 lira eksik yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit eden SGK, bu vatanda\u015fa toplu olarak \u00f6deme yapt\u0131. Tespit etti\u011fi eksiklikle ilgili vatanda\u015fa bir yaz\u0131 da g\u00f6nderen SGK, \u201cKurumumuzca ba\u011flanan ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131zla birikmi\u015f ayl\u0131k tutarlar\u0131n\u0131z\u0131n maa\u015f\u0131n\u0131z\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z banka \u015fubesine \u00f6denmesi i\u00e7in talimat verilmi\u015ftir. ,Emekliler ayr\u0131ca kuruma g\u00f6re farkl\u0131 zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine ba\u015fka, memur emeklilerine ba\u015fka zam yap\u0131lmas\u0131 uygulamas\u0131na son verilmesi talepleri var. ,Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Ba\u011f- Kur emeklileri, memur emeklileriyle e\u015fit zam istiyor, t\u00fcm emeklilerin zamlar\u0131n\u0131n toplu s\u00f6zle\u015fmeyle belirlenmesi beklentisini ta\u015f\u0131yor. ,Biriken bor\u00e7lar katlanarak art\u0131yor. 2015\u2019te yap\u0131lan d\u00fczenlemeyle 12 ay ve \u00fczeri prim bor\u00e7lar\u0131 silindi ve hizmetler donduruldu. ,Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun \u00fczerinde Ba\u011f-Kur\u2019lu var. Yeni yasayla dondurulan primler bug\u00fcnk\u00fc de\u011fer \u00fczerinden de\u011fil, borcun do\u011fdu\u011fu y\u0131la g\u00f6re hesaplanacak. , \u00d6demeler de enflasyon fark\u0131yla birlikte yap\u0131lacak. Yani, ayl\u0131k en d\u00fc\u015f\u00fck prim olan 700 lira yerine daha makul bir \u00f6deme tutar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kacak. (G\u00fcne\u015f),Bu kapsamda emeklilerin maa\u015f dosyalar\u0131n\u0131n yeniden tarand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \u0130nceleme sonucunda eksik \u00f6deme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirlenen Ba\u011f-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. ,T.C kimlik numaran\u0131z\u0131 g\u00f6sterir n\u00fcfus h\u00fcviyet c\u00fczdan\u0131n\u0131zla birlikte ilgili banka \u015fubesine m\u00fcracaat\u0131n\u0131z halinde s\u00f6z konusu tutar taraf\u0131n\u0131za \u00f6denecektir\u201d \u015feklinde bilgi verdi. SGK'n\u0131n taramas\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 Ba\u011f-Kur'lu say\u0131s\u0131n\u0131n 700 bin ki\u015fi oldu\u011fu bildirildi. ,Esnaf, \u00e7ift\u00e7i, iste\u011fe ba\u011fl\u0131 sigortal\u0131lar yani Ba\u011f-Kur\u2019lular her ay d\u00fczenli prim \u00f6demek zorunda. Ancak i\u015fler bazen yolunda gitmiyor ve \u00f6demeler aks\u0131yor. ,Bir ba\u015fka deyi\u015fle primler hi\u00e7 dondurulmam\u0131\u015f gibi i\u015flem g\u00f6recek. Bu yap\u0131l\u0131rken borcun faizi silinecek ve enflasyon fark\u0131 bulunacak.