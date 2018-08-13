O parayı duyunca... Hemen kabul etti!

Yapt\u0131\u011f\u0131 yard\u0131mlarla milyonlar\u0131n g\u00f6nl\u00fcnde taht kuran T\u00fcrk rock m\u00fczi\u011finin g\u00fc\u00e7l\u00fc ismi Haluk Levent, sosyal medyada hesab\u0131ndan hayranlar\u0131yla girdi\u011fi diyalogla g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Haluk Levent twitter \u00fczerinden s\u0131k s\u0131k hayranlar\u0131yla konu\u015fuyor.,Magazin g\u00fcndemine d\u00fc\u015fen bu konu\u015fmalar, \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n sevenleri aras\u0131ndaki sempatisini de art\u0131r\u0131yor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde de benzer bir diyalog ya\u015fand\u0131.,Sosyal medyada ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 yard\u0131m kampanyas\u0131yla ad\u0131n\u0131 s\u0131k\u00e7a duyuran Haluk Levent, yard\u0131mlar\u0131n bir \u00e7at\u0131 alt\u0131nda toplanmas\u0131 i\u00e7in AHBAP platformu kurdu. ,Haluk Levent'in AHBAP i\u00e7in att\u0131\u011f\u0131 tweet takip\u00e7ilerini g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. ,Tekirda\u011f'daki bir seveninin k\u0131na gecesinde sahne almas\u0131 i\u00e7in \u0131srarda bulundu\u011funu ancak k\u0131na gecesinde sahne alman\u0131n do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Haluk Levent, seveninin AHBAP'a ba\u011f\u0131\u015f yapaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemesinin ard\u0131ndan esprili bir \u015fekilde sahne almay\u0131 kabul etti\u011fi a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n,.,Haluk Levent'in g\u00fcld\u00fcren payla\u015f\u0131m\u0131...