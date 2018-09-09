O Ses Türkiye’de Gökhan'ın yerine sürpriz isim

O Ses T\u00fcrkiye j\u00fcrisinde de\u011fi\u015fim s\u00fcr\u00fcyor. ,TV8\u2019in O Ses T\u00fcrkiye program\u0131nda j\u00fcri koltu\u011fundaki isimler de\u011fi\u015fiyor.\r\n\r\n,Yeni sezonda Athena grubunun solisti G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz ve Y\u0131ld\u0131z Tilbe j\u00fcride yer alm\u0131yor.\r\n,Tilbe\u2019nin yerine Seda Sayan ile anla\u015f\u0131lmas\u0131ndan sonra kulislerde Hayko Cepkin ad\u0131 dola\u015fmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6zo\u011fuz\u2019un koltu\u011funu, yine onun gibi renkli ki\u015fili\u011fiyle dikkat \u00e7eken Hayko Cepkin\u2019in devralmas\u0131 bekleniyor.\r\n,O Ses T\u00fcrkiye'nin sekizinci sezonu eyl\u00fcl ay\u0131 i\u00e7inde ekranlara gelecek.\r\n,Daha \u00f6nce de Acun Il\u0131cal\u0131, j\u00fcri i\u00e7in Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'\u00fc kadroya katm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Y\u0131ld\u0131z Tilbe'nin yerine Seda Sayan'\u0131n gelmesinin ard\u0131ndan G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz yerine ise Hayko Cepkin d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.\r\n