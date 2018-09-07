O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine gelen isim beli oldu

\u00d6nce, 5 y\u0131ld\u0131r programda olan G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz, m\u00fczik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 nedeniyle ekipten ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Tv8'de ekrana gelen 'O Ses T\u00fcrkiye'nin yeni sezonunda j\u00fcride de\u011fi\u015fikli\u011fe gidildi.\r\n,Ard\u0131ndan da Y\u0131ld\u0131z Tilbe, sosyal medya payla\u015f\u0131m\u0131 ile programda yer almayaca\u011f\u0131n\u0131n bilgisini verdi.\r\n\r\n,G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz'un yerine ekibe \u015fovmen Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk dahil oldu. ,Y\u0131ld\u0131z Tilbe'nin yerine gelecek isim ise merak konusuydu.\r\n\r\n\r\n,\u0130ddialara g\u00f6re j\u00fcrinin yeni ismi Seda Sayan oldu.\r\n,.,O Ses T\u00fcrkiye'nin 8. sezonu eyl\u00fcl ay\u0131 i\u00e7inde ekranlara gelecek...\r\n\r\n