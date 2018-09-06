O Ses Türkiye ile ilgili flaş iddia! Acun Ilıcalı'nın yerine...

Y\u0131ld\u0131z Tilbe ve Athena G\u00f6khan ile yollar\u0131 ay\u0131ran, Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'\u00fc kadrosuna katan O Ses T\u00fcrkiye i\u00e7in, Posta gazetesi yazar\u0131 Mesut Yar yeni bir iddia ortaya att\u0131.,Ancak ikili bu tart\u0131\u015fmalara sosyal medya hesaplar\u0131ndan son noktay\u0131 koydu. Acun Il\u0131cal\u0131 ve Y\u0131ld\u0131z Tilbe, Twitter'dan birbirlerine te\u015fekk\u00fcr ederek s\u0131cak mesajlar verdi.,O Ses T\u00fcrkiye'deki de\u011fi\u015fim, y\u0131llard\u0131r j\u00fcri koltu\u011funda oturan Athena G\u00f6khan'\u0131n yeni sezonla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 ve kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran a\u00e7\u0131klamalarla ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.,Y\u0131ld\u0131z Tilbe'nin ayr\u0131l\u0131k s\u00fcrecinde de soru i\u015faretleri olu\u015fmu\u015ftu. ,G\u00f6khan \u00d6zo\u011fuz, ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile duyurmu\u015ftu.,Yar\u0131\u015fmadan ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 yalanlayan Y\u0131ld\u0131z Tilbe'nin "O ses'te yokmu\u015fum, olsun, te\u015fekk\u00fcr eder ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n devam\u0131n\u0131 dilerim" s\u00f6zleri, Acun Il\u0131cal\u0131 ile aralar\u0131n\u0131n gergin oldu\u011fu iddialar\u0131n\u0131 g\u00fcndeme getirdi.,Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn \u015fimdilik sadece j\u00fcri \u00fcyesi olaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131, H\u00fclya Av\u015far'\u0131n yar\u0131\u015fmay\u0131 sunabilece\u011fi iddialar\u0131n\u0131 da g\u00fcndeme getirdi.,Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn kadrosuna kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131, Athena G\u00f6khan ve Y\u0131ld\u0131z Tilbe'nin ise ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 O Ses T\u00fcrkiye'de yeni j\u00fcri \u00fcyesinin kim olaca\u011f\u0131 merak ediliyor. ,Posta gazetesi yazar\u0131 Mesut Yar, Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n bu sene yar\u0131\u015fmay\u0131 sunup sunmayaca\u011f\u0131n\u0131n belli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, kulislerde ise H\u00fclya Av\u015far'\u0131n konu\u015fuldu\u011funu yazd\u0131.,\u00d6zo\u011fuz, ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 "Beni \u00e7ok heyecanland\u0131ran bir proje ile e\u015f zamanl\u0131 olarak ba\u015flayacak yeni alb\u00fcm\u00fcn kay\u0131tlar\u0131 ve en \u00f6nemlisi sizlerle konserlerde daha \u00e7ok bulu\u015fabilmek i\u00e7in bu sene, 5 y\u0131l boyunca keyifle yapt\u0131\u011f\u0131m O Ses T\u00fcrkiye'de yer almayaca\u011f\u0131m" s\u00f6zleriyle a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.