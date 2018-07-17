O siyasi parti kapatılabilir

Mill\u00ee Hong Kong Partisi, kapat\u0131lma tehdidiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya.\r\n\r\n,Hong Kong'un ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunan Mill\u00ee Hong Kong Partisi, kapat\u0131lma tehdidiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya.\r\n\r\n,The Guardian'\u0131n haberine g\u00f6re, \u015fehirde, \u00c7in'den ayr\u0131lmay\u0131 savunan en g\u00fc\u00e7l\u00fc hareket olan Mill\u00ee Hong Kong Partisi, yerel idare ve g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan bir g\u00fcvenlik tehdidi olarak g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in, kapat\u0131lmak \u00fczere.\r\n\r\n,Hong Kong polisi, partinin kapat\u0131lmas\u0131 ad\u0131na ve partinin kurucusu Andy Chan Ho-tin aleyhine, \u00c7in yasalar\u0131 uyar\u0131nca su\u00e7 unsuru te\u015fkil edebilecek belgeler toplamaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Hong Kong Savunma Bakan\u0131 John Lee, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, parti kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 takdirde, partinin organizasyonlar\u0131na kat\u0131lan, partiye \u00fcyeli\u011fi bulunan ki\u015filerin, 50 bin Hong Kong dolar\u0131 (30 bin T\u00fcrk liras\u0131) tutar\u0131nda para ve 2 y\u0131l hapis cezas\u0131na tabi tutulabilece\u011fini belirtti.\r\n\r\n,Partinin kurucusu, 27 ya\u015f\u0131ndaki Chan, 2014 y\u0131l\u0131ndaki Hong Kong protestolar\u0131nda da boy g\u00f6stermi\u015f bir aktivist. Chan'\u0131n 2016 y\u0131l\u0131ndaki se\u00e7imlere girmesi, yetkili makamlarca yasaklanm\u0131\u015ft\u0131. 2016 y\u0131l\u0131nda kurulan parti, "ba\u011f\u0131ms\u0131z ve \u00f6zg\u00fcr bir Hong Kong Cumhuriyeti" politikas\u0131n\u0131 savunuyor.\r\n\r\n,Bu geli\u015fmelere kar\u015f\u0131 Milli Hong Kong Partisi, resm\u00ee Facebook sayfas\u0131ndan \u015f\u00f6yle bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131:\r\n\r\n,"Bug\u00fcn, biz Hong Konglular, \u00c7inli kolonicilere ve onlar\u0131n \u015fimdiki Hong Kong h\u00fck\u00fcmetinde bulunan kuklalar\u0131na kar\u015f\u0131, yani d\u00fc\u015fmanlar\u0131m\u0131za kar\u015f\u0131 direniyoruz."