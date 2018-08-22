O transfer Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi

Transfer d\u00f6neminin sonuna do\u011fru yakla\u015f\u0131l\u0131rken S\u00fcper Lig ekipleri tak\u0131mlar\u0131na takviye yapmak i\u00e7in yo\u011fun bir mesai harc\u0131yorlar. 2 haftal\u0131k periyodun ard\u0131ndan tak\u0131mdaki eksiklikler g\u00f6ze \u00e7arpan Galatasaray \u00f6zellikle orta saha transferi i\u00e7in eski \u00f6\u011frencisi Badou Ndiaye i\u00e7in s\u0131k\u0131 pazarl\u0131k halinde. ,Sar\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip Premier Lig'den d\u00fc\u015ferek bu sezon Championship'te m\u00fccadelede edecek olan Stoke City'nin oyuncuyu kiral\u0131k bedeli olmadan kendilerine gelmesini istiyor. Premier Lig ekibi de oyuncunun bedelli bir \u015fekilde kiral\u0131k olarak forma giymesi konusunda diretiyor. ,Bu geli\u015fmelerin \u00fczerine bir fla\u015f olay daha ya\u015fand\u0131. Transfer i\u00e7in Fenerbah\u00e7e'nin de devrede oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Sar\u0131 Lacivertli kul\u00fcp \u00f6zellikle orta sahada g\u00fc\u00e7l\u00fc bir isimle kadrosunu g\u00fc\u00e7lendirmek istiyor. ,27 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun transferde g\u00f6nl\u00fcn\u00fcn Galatasaray'dan yana oldu\u011fu ancak kul\u00fcb\u00fcn\u00fc ikna edemedi\u011fi i\u00e7in Galatasaray'\u0131n kiral\u0131k bedelini verece\u011fini umut ediyor. ,Y\u0131ld\u0131z oyuncunun bunu \u0130ngiliz kul\u00fcb\u00fcn\u00fc de teyit etti\u011fi gelen bilgiler aras\u0131nda. ,Stoke City'de forma giyen ve Galatasaray'\u0131n g\u00fcndeminde bulunan Ndiaye i\u00e7in Fenerbah\u00e7e'nin devreye girdi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ancak oyuncunun \u00f6nceli\u011finin Galatasaray'dan yana oldu\u011fu belirtildi.,Transfer d\u00f6neminin sonuna do\u011fru yakla\u015f\u0131l\u0131rken S\u00fcper Lig ekipleri tak\u0131mlar\u0131na takviye yapmak i\u00e7in yo\u011fun bir mesai harc\u0131yorlar. ,Fenerbah\u00e7e o futbolcu i\u00e7in devreye girdi, ezeli rakipler kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi...,Fenerbah\u00e7e'nin ise Giuliano'nun sat\u0131\u015f\u0131 nedeniyle kasaya giren paradan dolay\u0131 kiral\u0131k bedelini \u00f6deyebilece\u011fini Stoke City'ye iletti. , \u0130ngiliz kul\u00fcb\u00fc Ndiaye'nin iste\u011fi do\u011frultusunda \u015fimdi Galatasaray'dan gelecek cevab\u0131 bekliyor. Sar\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 taraftan gelecek olumsuz cevap sonras\u0131 transferde oklar Fenerbah\u00e7e cephesine d\u00f6necek gibi g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. (Fanatik)