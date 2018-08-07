O uçuşlar askıya alındı! Ülkeye giremeyecekler

\u00d6nce B\u00fcy\u00fckel\u00e7i kovuldu!,\u015eimdi de u\u00e7u\u015flar ask\u0131ya al\u0131nd\u0131!,Diplomatik kriz b\u00fcy\u00fcyor!\r\n, Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u015fuana kadar sat\u0131\u015f i\u015flemi ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f biletlerin uygulamadan muhaf tutulaca\u011f\u0131 ve kimsenin ma\u011fdur edilmemesi i\u00e7in \u015firketin gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. ,Kanada ile ya\u015fanan diplomatik kriz hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Adil el-Cubeyr, \u201cSuudi Arabistan Krall\u0131\u011f\u0131 hi\u00e7bir \u00fclkenin i\u00e7i\u015flerine kar\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 gibi ba\u015fka bir \u00fclkenin de kendi i\u00e7i\u015flerine kar\u0131\u015fmas\u0131na asla m\u00fcsaade etmeyecektir\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Suudi Arabistan Havayollar\u0131, resmi sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Kanada'ya d\u00fczenlenen t\u00fcm seferlerin ve Kanada\u2019dan \u00fclkeye ger\u00e7ekle\u015ftirilen t\u00fcm u\u00e7u\u015flar\u0131n durdurulmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde bir karar al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Kanada\u2019n\u0131n \u00fclkedeki aktivistleri serbest b\u0131rakmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde \u00e7a\u011fr\u0131da bulunmas\u0131 \u00fczerine Suudi Arabistan, bu sabah \u00fclkedeki Kanada B\u00fcy\u00fckel\u00e7isinin 24 saat i\u00e7erisinde \u00fclkeyi terk etmesini istemi\u015fti. \r\n