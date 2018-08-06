O ülkede mangal yapmak yasaklandı! Uymayana büyük ceza

May\u0131s ay\u0131ndan bu yana hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ve kurakl\u0131k o \u00fclkede orman yang\u0131nlar\u0131na sebep oluyor.,\u0130sve\u00e7'te mangal yapmak belirli bir tarihe kadar yasakland\u0131! Bu yasa\u011fa uymayanlar\u0131 ise b\u00fcy\u00fck cezalar bekliyor.,\u0130skandinavya son 66 y\u0131l\u0131n en s\u0131cak yaz mevsimini ya\u015f\u0131yor. Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n bug\u00fcnlerde 30 derecenin \u00fczerinde olmas\u0131ndan dolay\u0131 y\u0131lda 6 sefer Akdeniz \u00fclkelerine seyahat eden \u0130sve\u00e7liler tatillerini \u00fclkelerinde ge\u00e7iriyorlar.,Devlet televizyonu SVT'nin haberine g\u00f6re, \u00fclkede 83 yerde \u00e7\u0131kan ve 20 noktada devam eden yang\u0131nlar\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in Avrupa \u00fclkelerinden yard\u0131m istendi.,Fransa, Almanya, Danimarka, Polonya, \u0130talya, Litvanya, Portekiz ve Norve\u00e7'ten yang\u0131nlara m\u00fcdahale i\u00e7in \u00f6zel ekipler, tarihinin en kurak d\u00f6nemlerinden birini ya\u015fayan ve b\u00fcy\u00fck orman yang\u0131nlar\u0131na sahne olan \u0130sve\u00e7'e yard\u0131ma ko\u015ftu.,\u00dclke genelinde 30 A\u011fustos'a kadar ate\u015f yakarak piknik yapmak ve mangal yakmak yasakland\u0131.,Yasa\u011fa uymayanlar\u0131 ise a\u011f\u0131r cezalar bekliyor.,Mangal yasa\u011f\u0131n\u0131n dinlemedi\u011fi takdirde ilk \u00f6nce a\u011f\u0131r para cezas\u0131 ikinci seferde hapis cezas\u0131 verilecek. ,Yasa\u011fa uymayanlar\u0131n 2 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 ile yarg\u0131lanaca\u011f\u0131 duyuruldu. ,\u00c7\u0131kan orman yang\u0131nlar\u0131n\u0131 \u00f6nleyemeyen o \u00fclkeden ilgin\u00e7 bir yasak karar\u0131 geldi.,.