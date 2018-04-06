O ülkede Türk dizileri kaldırıldı

Trump ile 3 g\u00fcn \u00f6nce telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapan darbeci Sisi, sadece Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildi\u011fi i\u00e7in tebrik edilmekle kalmam\u0131\u015f. ,M\u0131s\u0131r'da yap\u0131lan bir konsferansta T\u00fcrk dizilerinin toplum i\u00e7in tehdit oldu\u011fu s\u00f6ylenirken, \u00f6nemli bir \u00f6zel televizyon kanal\u0131 da dizilerin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in emir ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ortado\u011fu'daki en b\u00fcy\u00fck \u00f6zel TV a\u011flar\u0131ndan biri olan MBC, gelen tepkiler \u00fczerine, pazartesi g\u00fcn\u00fc "T\u00fcrkiye ile Arap \u00fclkeleri aras\u0131nda artan gerilimin ard\u0131ndan T\u00fcrk dizilerini yay\u0131nlamay\u0131 durdurmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde do\u011frudan emir ald\u0131\u011f\u0131n\u0131" a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,"T\u00fcrk dizileri M\u0131s\u0131r\u2019\u0131n istikrar\u0131n\u0131 tehdit ediyor. Bunlar\u0131n topluma ger\u00e7ek bir tehdit oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. ,Arap\u00e7a'n\u0131n zarar g\u00f6rmesinin sebebi budur" iddias\u0131nda bulunan Rekt\u00f6r Yard\u0131mc\u0131s\u0131, di\u011fer yandan El Ezher Terc\u00fcme Merkezi'nde art\u0131k yeni bir fikri tatbik edeceklerini s\u00f6yledi.,Birle\u015fik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yay\u0131n yapan \u0130ngilizce gazete The National'\u0131n haberine g\u00f6re, MBC, b\u00fcnyesindeki t\u00fcm kanallara talimat g\u00f6ndererek ikinci bir emre kadar T\u00fcrk dizilerini yay\u0131ndan kald\u0131rmalar\u0131n\u0131 istedi. \r\n\r\n,Haberde ani oldu\u011fu belirtilen bu karar\u0131n arkas\u0131ndaki nedenler hen\u00fcz bilinmedi\u011fi vurguland\u0131.