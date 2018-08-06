O yarışmacı sessizliğini bozdu!

ATV ekranlar\u0131nda Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n sundu\u011fu 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' yar\u0131\u015fmas\u0131na \u0130stanbul'dan kat\u0131lan 26 ya\u015f\u0131ndaki Su Ayhan adl\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran ba\u015f\u0131ndakileri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,'\u00c7in Seddi nerededir' sorusuyla g\u00fcndeme gelen yar\u0131\u015fmac\u0131 Su Ayhan kendisini ele\u015ftirenlere yan\u0131t verdi. Soruda iki joker hakk\u0131 kullanan yar\u0131\u015fmac\u0131, twitterda en \u00e7ok konu\u015fulanlar aras\u0131na girmi\u015fti.,Kim Milyoner Olmak \u0130ster isimli yar\u0131\u015fmada '\u00c7in Seddi nerededir' sorusunda iki joker kullanmas\u0131yla g\u00fcndeme gelen 26 ya\u015f\u0131ndaki Su Ayhan isimli yar\u0131\u015fmac\u0131 sessizli\u011fini bozdu.,Bilgi \u00dcniversitesi Ekonomi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olan yar\u0131\u015fmac\u0131, '\u00c7in Seddi nerededir?' sorusu kar\u015f\u0131s\u0131nda "Cevab\u0131 biliyorum ama \u015fu an biraz \u015fey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi. Seyircinin de soruda teredd\u00fct etmesi ekran ba\u015f\u0131ndakileri \u015fa\u015f\u0131rtm\u0131\u015ft\u0131. Twitter'da binlerce ki\u015finin ele\u015ftirisine maruz kalan yar\u0131\u015fmac\u0131 sessizli\u011fini bozdu.,Yar\u0131\u015fmac\u0131 Su Ayhan, "Benim g\u00fczel \u00fclkemin Einstein k\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00fczel insanlar\u0131. Hepiniz var ya zeka k\u00fcp\u00fcs\u00fcn\u00fcz ma\u015fallah\u0131n\u0131z var ger\u00e7ekten. Gurur duyuyorum hepinizle \u00f6zellikle o k\u00f6t\u00fc yorumu yapanlarla. Oturup a\u011flam\u0131yorum \u00e7ocuklar zahmet etmeyin. Bu arada hemen merak edilen bir \u015feye a\u00e7\u0131kl\u0131k getireyim. Kurgu muydu, ger\u00e7ek miydi, bilerek mi yap\u0131ld\u0131...,\u015eimdi bana yar\u0131\u015fmada \u00fc\u00e7 tane joker hakk\u0131 tan\u0131n\u0131yor. Ve ben bunu babam\u0131n jokeriymi\u015f gibi istedi\u011fim gibi kullan\u0131r\u0131m. Bu sizi ilgilendirmez. Haberiniz olsun" ele\u015ftirilere cevap verdi., Ayhan, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile ele\u015ftirilere yan\u0131t verdi.,Su Ayhan kendisiyle dalga ge\u00e7enlerle de yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla ti'ye al\u0131yor.