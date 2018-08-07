O yeminini tuttu, polis onu tutamadı

Antalya'n\u0131n Manavgat il\u00e7esinde 1 A\u011fustos tarihinde Yukar\u0131 Pazarc\u0131 Mahallesi'nde tek ba\u015f\u0131na ya\u015fayan T\u00fcrkan Tuncer'e sald\u0131r\u0131da bulunuldu. ,Bir grup ki\u015fi ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n evine girerek kad\u0131n\u0131n elini, aya\u011f\u0131n\u0131 ba\u011flad\u0131, a\u011fz\u0131n\u0131 koli band\u0131 ile bantlayarak alt\u0131nlar\u0131n\u0131, paralar\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131.,Manavgat Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, b\u00f6lgedeki g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131 takibe alarak g\u00fcvenlik kameralar\u0131ndan olay\u0131n faillerinin e\u015fkallerini belirledi. \r\n,Manavgat Emniyetinin, Antalya Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcyle yapt\u0131\u011f\u0131 isti\u015farede zanl\u0131lar\u0131n olaydan birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce Antalya\u2019da polisin \u015f\u00fcphe \u00fczerine durdurarak resmini ve kimli\u011fini sorgulad\u0131\u011f\u0131 Murat \u00c7i\u00e7ek (39), G\u00fcrcistan uyruklu David Gabaidze (46) ve Genad\u0131 Surmanidze (40) oldu\u011fu belirlendi.\r\n,Telefon takibinden zanl\u0131lar\u0131n Adana-Seyhan\u2019da oldu\u011funun belirlenmesi ve Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn bilgilendirilmesinin ard\u0131ndan Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Gasp B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri \u015f\u00fcphelileri yakalad\u0131. \r\n\r\n,Manavgat\u2019a getirilen \u015f\u00fcpheliler, T\u00fcrkan Tuncer\u2019in evine girdiklerini, alt\u0131n ve paralar\u0131n\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131, darp ettikten sonra hareket etmemesi i\u00e7in el ve aya\u011f\u0131n\u0131 ba\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131, ba\u011f\u0131rmamas\u0131 i\u00e7in de a\u011fz\u0131n\u0131 koli band\u0131 ile bantlad\u0131klar\u0131n\u0131 itiraf etti.,Murat \u00c7i\u00e7ek\u2019in 15 y\u0131l \u00f6nce G\u00fcrcistan\u2019da bir in\u015faat firmas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada ayn\u0131 yerde \u00e7al\u0131\u015fan David Gabaidze ile tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6nmesinin ard\u0131ndan David Gabaidze\u2019nin s\u0131k s\u0131k T\u00fcrkiye\u2019ye geldi\u011fi ve Murat \u00c7i\u00e7ek ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc, h\u0131rs\u0131zl\u0131k konusunda uzman olan Genad\u0131 Surmanidze'nin ise ilk kez T\u00fcrkiye\u2019ye geldi\u011fi bildirildi. ,G\u00fcrcistan uyruklu \u015fah\u0131slar\u0131n Murat \u00c7i\u00e7ek\u2019e kendilerine \u015fof\u00f6rl\u00fck yapmas\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda soygundan pay verdikleri, Murat \u00c7i\u00e7ek\u2019in ise kiralad\u0131\u011f\u0131 araba ile hem \u015fof\u00f6rl\u00fck hem de g\u00f6zc\u00fcl\u00fck yapt\u0131\u011f\u0131 belirlendi.,Soyguncular\u0131n T\u00fcrkan Tuncer\u2019in evinden \u00e7ald\u0131klar\u0131 alt\u0131nlar\u0131 Mersin\u2019de 13 bin 500 liraya bir kuyumcuda bozdurarak paray\u0131 payla\u015ft\u0131klar\u0131, yakaland\u0131klar\u0131nda \u00fczerlerinde alt\u0131nlar\u0131n paras\u0131ndan kalan 7 bin 200 lira bulundu\u011fu bildirildi.,\u015e\u00fcphelilerin Manavgat Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde al\u0131nan parmak izlerinden 2017 y\u0131l\u0131nda Manavgat \u00c7olakl\u0131\u2019da butik i\u015fletti\u011fi i\u00e7in Manavgat\u2019\u0131 \u00e7ok iyi bilen Murat \u00c7i\u00e7ek isimli \u015fahs\u0131n 2009 y\u0131l\u0131nda Yozgat Bo\u011fazl\u0131yan il\u00e7esinde kesici aletle Kadir \u00d6zdal (1974) isimli \u015fahs\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi olay\u0131n\u0131n ard\u0131ndan cinayet mahallinden al\u0131nan parmak iziyle uyu\u015ftu\u011fu, bu sayede cinayetin faili me\u00e7hulden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,\u015e\u00fcpheliler, ayr\u0131ca Antalya\u2019dan bir evden 3 bin 300 lira para \u00e7ald\u0131klar\u0131n\u0131, bu paran\u0131n 800 liras\u0131n\u0131n da Murat \u00c7i\u00e7ek\u2019e verdiklerini itiraf etti. ,TERL\u0130KLE \u00dcZERLER\u0130NE Y\u00dcR\u00dcD\u00dc\r\n,\u015e\u00fcphelilerin Manavgat Adliyesine \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda adliye \u00f6n\u00fcnde yak\u0131nlar\u0131yla birlikte bekleyen T\u00fcrkan Tuncer, yemini oldu\u011funu, kendisine yumruk vuranlara terlikle vuraca\u011f\u0131n\u0131 belirtirken, \u015f\u00fcphelilerin geli\u015fi s\u0131ras\u0131nda terlikle \u00fczerlerine y\u00fcr\u00fcd\u00fc.