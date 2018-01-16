Obez adamın değişimi şaşırttı

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SPOR
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Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Giresun maçı A Spor şifresiz canlı izle
SPOR
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ÖZET İZLE: İstanbulspor 0-1 Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golü izle | İstanbulspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
SPOR
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Osmanlıspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Osmanlı BJK maçı ATV Şifresiz canlı izle
SPOR
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Akhisar Belediye Boluspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak? (Akhisar Bolu Maçı A2 Canlı İzle)
EKONOMİ
-
Şans Topu Çekiliş Sonuçları 17 Ocak 2018 | Şans Topu Çekilişi Ne Zaman
GÜNDEM
-
Olası operasyon öncesi Afrin ve Atme'den son görüntüler geldi! Bölgede sessizlik hâkim
DÜNYA
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ABD’de kar yağışı okulları tatil ettirdi
YAŞAM
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AVM'de yangın paniği!
SPOR
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Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli sakatlandı
DÜNYA
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Libya açıklaması
DÜNYA
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Şaşırtan gelişme: Suudi Arabistan'dan İsrail'e sert tepki
DÜNYA
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Çavuşoğlu, Kore Yarımadası ile ilgili toplantıya katıldı
SPOR
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Galatasaray; Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'i KAP'a bildirdi!
DÜNYA
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İbadi: Asla ertelenmeyecek
YAŞAM
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Van'da okullara kar tatili
GÜNDEM
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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 2 asker tutuklandı
DÜNYA
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ABD Filistin yardımını askıya aldı
YAŞAM
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Esenyurt’ta soba kaynaklı patlama: 6 yaralı
SPOR
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Ufuk Sarıca: “Önemli bir galibiyetti”
SPOR
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“Bu seviye için kalitemiz yok”
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Ramazan
Obez adamın değişimi şaşırttı
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308 kiloya kadar çıkmıştı, 2015'teki yaş gününde devrim gibi bir karar aldı...
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