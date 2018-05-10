Obez çifte inanılmaz yasak

Obez \u00e7iftin, k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce ba\u015f\u0131na gelenler kendilerine ilgin\u00e7 bir yasak konulmas\u0131yla sonu\u00e7land\u0131...\r\n,228 kilograml\u0131k Marcus Edwards ve 19 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z arkada\u015f\u0131 Taylor Faulkner, evin 2 km uza\u011f\u0131na gitmek i\u00e7in g\u00fcnde d\u00f6rt kez, ya\u015fad\u0131klar\u0131 b\u00f6lgenin yerel taksisini kulland\u0131.,Marcus Edwards ve k\u0131z arkada\u015f\u0131 g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 4 kez taksi kullan\u0131yor ve ula\u015f\u0131m i\u00e7in hep ayn\u0131 firmaya ba\u011fl\u0131 ara\u00e7lar\u0131 \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yordu. \r\n,Obez \u00e7iftin, bindikleri 2 arac\u0131n s\u00fcspansiyonlar\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u015f\u00f6f\u00f6rler, bir daha bu taksileri kullanmalar\u0131n\u0131 yasaklad\u0131...,Birmingham'da ya\u015fayan 29 ya\u015f\u0131ndaki Marcus, iki taksi \u015fof\u00f6r\u00fcn\u00fcn kendilerini arac\u0131n s\u00fcspansiyonlar\u0131na b\u00fcy\u00fck zarar vermekle su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,