Obezite hastası genç kadının inanılmaz değişimi

.,Kilo vermek i\u00e7in bir motivasyonu vard\u0131 ve spor yapmaya da ba\u015flad\u0131. Operasyonunun ard\u0131ndan 12 ay ge\u00e7tikten sonra doktorunu ziyarete gitti.\r\n,Oregon'da ya\u015fayan Amber Rachdi kendisini bildi bileli fazlal\u0131klar\u0131 vard\u0131. 24 ya\u015f\u0131na geldi\u011finde ya\u015f\u0131tlar\u0131na oranla daha kiloluydu. 300 kiloya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131ndan art\u0131k hareket bile edemiyordu. Ailesi evin i\u00e7inde hareket etmesine yard\u0131mc\u0131 oluyordu.\r\n,Ancak operasyona girebilmesi i\u00e7in 10 kilo vermesi gerekiyordu. Amber son derece kararl\u0131yd\u0131. Doktoru Nowzaradan'a yak\u0131n olabilmek i\u00e7in Teksas'a ta\u015f\u0131nd\u0131. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015feyler yemeye de ba\u015flad\u0131. \u00dc\u00e7 ayda 10 kilo vermeyi ba\u015fard\u0131 ve operasyona al\u0131nd\u0131. Amber'\u0131n hayat\u0131 yeni ba\u015fl\u0131yordu. Operasyondan 7 ay sonra Amber toplamda 40 kilo verdi.\r\n,24 ya\u015f\u0131nda 300 kiloya ula\u015fan Amber Rachdi, evden bile \u00e7\u0131kamayacak hale gelince hayat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmeye karar verdi. 192 kilo vererek 299 kilodan 107 kiloya d\u00fc\u015fen Amber Rachdi'nin son hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,G\u00fcnde d\u00f6rt \u00f6\u011f\u00fcn yemek ve bolca \u015feker yiyordu. Yedik\u00e7e daha da mutsuz oluyordu. Hayat\u0131 monoton bir hale gelmi\u015fti. Son olarak gastrik baypas ameliyat\u0131na girmeye karar verdi. A\u015f\u0131r\u0131 kilolu olmas\u0131ndan dolay\u0131 riskler olsa da karar\u0131 kesindi. \r\n,The Daily Mail'den aktar\u0131lanlara g\u00f6re k\u0131z\u0131n zay\u0131flamas\u0131 i\u00e7in erkek arkada\u015f\u0131 Rowdy motive etmi\u015f. \u00c7\u00fcnk\u00fc, zorlukla hareket edebilen k\u0131z tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale gelip, hem fiziksel hem de psikolojik olarak k\u00f6t\u00fc etkileniyormu\u015f. Bunun \u00fczerine Amber, kilosunu kontrol alt\u0131na almak i\u00e7in '300 Kiloluk Hayat\u0131m' isimli bir televizyon program\u0131na ba\u015fvurdu.\r\n,Bu s\u0131rada Amber sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmeye ve spor yapmaya devam etti. Ayr\u0131ca bir terapistle de g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Doktoru 65 kilo verdi\u011fini g\u00f6r\u00fcnce g\u00f6zlerine inanamad\u0131. Dr. Nowzaradan normalde b\u00f6yle bir \u015fey yapmasa da Amber ile gurur duydu\u011fundan v\u00fccudundaki sark\u0131klar\u0131 operasyonla almaya ikna oldu.\r\n