Oğlak başsız doğdu, sadece 15 dakika yaşadı

Hatay'\u0131n Hassa il\u00e7esinde ba\u015fs\u0131z olarak o\u011flak d\u00fcnyaya geldi.\r\n,Hassa il\u00e7esinde bulunan Binta\u015f Mahallesi'nde \u00e7obanl\u0131k yapan Halil Erg\u00fcne\u015f'e ait s\u00fcr\u00fcde yer alan bir ke\u00e7i d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde do\u011fum yapt\u0131.\r\n\r\n,Yavru o\u011fla\u011f\u0131 kuca\u011f\u0131na alan Erg\u00fcne\u015f, o\u011fla\u011f\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti.,Erg\u00fcne\u015f, arka ayaklar\u0131nda da sakatl\u0131k olan o\u011fla\u011f\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde korkuya kap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek...,\u201cDo\u011fdu\u011fu s\u0131ralar iyiydi, ya\u015f\u0131yordu. Ba\u015f\u0131 yoktu ama kulaklar\u0131 vard\u0131. 10-15 dakika sonra \u00f6ld\u00fc. \u00c7ok korktum\u201d ifadelerini kulland\u0131.