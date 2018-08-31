Oğlunun ölümüne dayanamayan baba yürekleri dağladı
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Şanlıurfa'da yaklaşık 6 ay önce meydana gelen trafik kazasında ölen oğlunun ihmal sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen baba, oğlunun mezarının başında yatıp kalkıyor.
Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz 28 Şubat gecesi Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile Yusuf İzzetin Toprak (20) yönetimindeki motosiklet çarpışmış, Toprak olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Oğlunun ölümünün üzerinden yaklaşık 6 ay geçen 45 yaşındaki acılı baba Mehmet Toprak, çocuğunun öldüğü yolda çalışma sırasında herhangi bir önlemin alınmadığını ileri sürdü. Oğlunun ölümü sonrası dosyanın tam olarak incelenmediğini ve birileri tarafından dosyanın kapatılarak, kazada oğlunun suçlu olarak gösterildiğini iddia eden baba Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dosyanın yeniden incelenmesi için yardım istedi.