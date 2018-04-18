Oğlunun önünde kanlı infaz

Korkun\u00e7 infaz! O\u011flunun g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Haberin detay\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n,Olay gece saatlerinde, \u0130zmit Ye\u015filova Mahallesi Aykar Sokak \u00fczerinde meydana geldi. Serpil Ertekin, birlikte ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Duran G. ile evde bilinmeyen bir nedenle tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Emlak\u00e7\u0131l\u0131k yapan Duran G. tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda tabancas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartarak, Serpil Ertekin\u2019e 4 el ate\u015f ederek vurdu. Duran G. olay\u0131n ard\u0131ndan ka\u00e7t\u0131.,Silah seslerini duyan kom\u015fular\u0131n haber vermesi \u00fczerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi v\u00fccuduna 4 mermi isabet eden Serpil Ertekin\u2019in ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini belirledi. Polis ekipleri olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 evde incelemede bulundu.\r\n\r\nOlay\u0131n ard\u0131ndan evden ka\u00e7an zanl\u0131 Duran G.\u2019nin arac\u0131n\u0131 Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip eden Kocaeli \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, zanl\u0131y\u0131 \u0130zmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.,Olay\u0131n, Serpil Ertekin\u2019in ilk e\u015finden olan 16 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flunun \u00f6n\u00fcnde ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n\u00d6te yandan, hayat\u0131n\u0131 kaybeden Serpil Ertekin\u2019in ge\u00e7en y\u0131llarda MHP \u0130zmit \u0130l\u00e7e Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc, bir s\u00fcre \u00f6nce ise \u0130Y\u0130 Parti\u2019ye \u00fcye oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.