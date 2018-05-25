Öğrenciler böyle anlattı: "Gündüz 30, gece ise 60 lira..."

Anadolu \u00dcniversitesinde \u00f6\u011frenci olan \u00d6mer Polat, nakliye firmalar\u0131n\u0131n \u00e7ok pahal\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc ev arkada\u015flar\u0131yla omuzlar\u0131nda ta\u015f\u0131makta bulduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u201cNakliyeye para vermemek i\u00e7in bu \u015fekilde ta\u015f\u0131yoruz \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok pahal\u0131 nakliye. 30 lira da bir koltu\u011fu verilmez. Gece nakliyelerin fiyat\u0131 iki kat\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor. G\u00fcnd\u00fcz 30 lira ise gece 60 lira oluyor. Bu y\u00fczden bizde b\u00f6yle bir \u00e7areye ba\u015fvurduk. 4\u2019\u00fcm\u00fcz de \u00f6\u011frenciyiz ve ev arkada\u015f\u0131y\u0131z. G\u00fcnd\u00fczleri okulda oldu\u011fumuz i\u00e7in kanepeyi gece ta\u015f\u0131mak zorunda kald\u0131k. Tabut gibi 4 ki\u015fi omzumuza ald\u0131k ta\u015f\u0131yoruz. Ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri ve yolda y\u00fcr\u00fcyen insanlar bizi g\u00f6rd\u00fcklerinde g\u00fcl\u00fcmseyerek selam veriyorlar. Kanepeyi ta\u015f\u0131rken zaman zaman yoruldu\u011fumuzda ise, yol kenar\u0131na ya da kald\u0131r\u0131ma b\u0131rak\u0131yoruz daha sonra biraz dinlenmek i\u00e7in kanepeye oturuyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131. ,Eski\u015fehir\u2019de evden eve nakliye firmalar\u0131n\u0131n pahal\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi 4 ev arkada\u015f\u0131 ald\u0131klar\u0131 kanepeyi trafi\u011fin ortas\u0131nda ta\u015f\u0131d\u0131. ,Eski\u015fehir\u2019de \u00fcniversite \u00f6\u011frencisi olan 4 ev arkada\u015f\u0131, \u015fehir i\u00e7i nakliyelerin pahal\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 ald\u0131klar\u0131 kanepeyi trafi\u011fin ortas\u0131nda omuzlar\u0131nda ta\u015f\u0131d\u0131.,G\u00fcnd\u00fczleri okulda olduklar\u0131 i\u00e7in gece yar\u0131s\u0131 ta\u015f\u0131mak zorunda kalan gen\u00e7ler, geceleri nakliye firman\u0131n normal fiyat\u0131n iki kat\u0131n\u0131 istediklerinden dolay\u0131 adeta bir tabutu ta\u015f\u0131rcas\u0131na kanepelerini omuzlad\u0131.\r\n\r\n,A\u011f\u0131r olan kanepeyi ta\u015f\u0131rken yorulan \u00f6\u011frenciler, bulunduklar\u0131 yere kanepelerini b\u0131rak\u0131p bir s\u00fcre \u00fcst\u00fcnde dinledikten sonra yollar\u0131na devam etti. \r\n\r\n