Öğrenciler twitter'dan davet etti, Erdoğan kırmadı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, resmi Twitter hesab\u0131ndan kendisine sahur davetinde bulunan bir kullan\u0131c\u0131ya cevap verdi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, resmi Twitter hesab\u0131ndan kendisine, 'Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m, bir gece de bizim H\u00fcseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?' diye bir soru soruldu, Erdo\u011fan da, '\u00c7ay\u0131n\u0131z haz\u0131rsa geliyorum.' diye cevap verdi.,Erdo\u011fan, k\u0131sa s\u00fcre sonra bir tweet daha att\u0131 ve gen\u00e7lerle sahur yapat\u0131. Bu anlar Erdo\u011fan'\u0131n Twitter hesab\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131nland\u0131.,'\u00c7ay\u0131n\u0131z haz\u0131r ise geliyorum' diyen Erdo\u011fan k\u0131sa bir s\u00fcre sonra \u00f6\u011frencilerin yan\u0131na gitti.