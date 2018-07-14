Öğrencilere maaş gibi burs! İşte son başvuru tarihi...

\u00d6\u011frencilere maa\u015f gibi burs! \u0130\u015fte son ba\u015fvuru tarihi...,T\u00fcrkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara\u015ft\u0131rma Kurumu ba\u015far\u0131l\u0131 doktora \u00f6\u011frencilerine \u00e7ifte burs imkan\u0131 sa\u011flamak \u00fczere Yurti\u00e7i Doktora Burs Programlar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 a\u00e7t\u0131., 27 Temmuz'a kadar ba\u015fvuru yap\u0131labilecek program kapsam\u0131nda ba\u015far\u0131 \u015fartlar\u0131n\u0131 sa\u011flayan \u00f6\u011frencilere ayl\u0131k 4 bin 500 lira burs verilecek.,T\u00dcB\u0130TAK Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Hasan Mandal, "Yurti\u00e7i Doktora Burs Programlar\u0131"na ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,T\u00dcB\u0130TAK'\u0131n, T\u00fcrkiye'nin 2023 y\u0131l\u0131 hedefleri do\u011frultusunda, \u00fclkede ihtiya\u00e7 duyulan nitelikli insan kayna\u011f\u0131n\u0131 geli\u015ftirme s\u00fcre\u00e7lerine katk\u0131 sa\u011flamaya devam etti\u011fini ifade eden Mandal, bu kapsamda yeni ve yenilik\u00e7i bir uygulama daha ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Mandal, kurum olarak bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalara deste\u011fi en \u00fcst seviyeye getirmek i\u00e7in b\u00fcy\u00fck gayret g\u00f6sterdiklerini vurgulayarak, bu \u00e7er\u00e7evede ba\u015far\u0131l\u0131 doktora \u00f6\u011frencilerine \u00e7ifte burs imkan\u0131 sa\u011flamak \u00fczere Yurti\u00e7i Doktora Burs Programlar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Yurti\u00e7i Doktora Burs Programlar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u015fartlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren Mandal, Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulunun (Y\u00d6K) 100\/2000 doktora bursunu veya di\u011fer kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131n\u0131n burslar\u0131n\u0131 alan doktora \u00f6\u011frencilerinin, ba\u015far\u0131 ve performanslar\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak bu imkanlardan yararlanabilece\u011fine dikkati \u00e7ekti. Mandal, bursiyerlerde aranan \u015fartlar\u0131 \u015f\u00f6yle s\u0131ralad\u0131:\r\n,"Yurti\u00e7i Doktora Burs Programlar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131ndan yararlanacak doktora bursiyerlerimizin makalelerinin, uluslararas\u0131 alan indekslerince taranan veya T\u00dcB\u0130TAK Ulusal Akademik A\u011f ve Bilgi Merkezi (ULAKB\u0130M) TR Dizin kapsam\u0131nda yer alan dergilerde yay\u0131mlanm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekiyor. Bursiyerlerin, bilimsel toplant\u0131larda sunulmu\u015f ve tam metni bas\u0131lm\u0131\u015f s\u00f6zl\u00fc bildirisi olup olmad\u0131\u011f\u0131na bak\u0131l\u0131yor. Ayr\u0131ca bursiyerlerin Yurti\u00e7i Doktora Burs Programlar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na ba\u015fvuru tarihinin son g\u00fcn\u00fc itibar\u0131yla en az 1 y\u0131l T\u00dcB\u0130TAK Bilim \u0130nsan\u0131 Destekleme Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (B\u0130DEB) veya Ara\u015ft\u0131rma Destek Programlar\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (ARDEB) bursiyeri olarak bir projede yer alm\u0131\u015f olmas\u0131 \u015fart\u0131 aran\u0131yor."\r\n,\r\nMandal, doktora bursiyerlerinin, s\u00f6z konusu ba\u015far\u0131 \u00f6l\u00e7\u00fctlerinden en az ikisini sa\u011flamas\u0131 durumunda, T\u00dcB\u0130TAK'tan da e\u015f zamanl\u0131 burs almaya hak kazanacaklar\u0131n\u0131 dile getirdi.,\r\nYurti\u00e7i Doktora Burs Programlar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na 27 Temmuz'a kadar ba\u015fvurulabilece\u011fini belirten Mandal, program kapsam\u0131nda ba\u015far\u0131 \u015fartlar\u0131n\u0131 sa\u011flayan doktora \u00f6\u011frencilerinin ayl\u0131k 4 bin 500 lira burs alabilece\u011fini kaydetti.