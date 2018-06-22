Öğrencilere müjde geldi

Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulundan m\u00fcjde geldi.,Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulu (Y\u00d6K), \u00fcniversitelerin ara\u015ft\u0131rma projelerinde g\u00f6rev yapacak y\u00fcksek lisans ve doktora \u00f6\u011frencilerine ilk defa verilecek burslar\u0131n \u00fcst s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 belirledi. ,Y\u00d6K Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Yekta Sara\u00e7, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: ,Yeni d\u00fczenleme ile \u00fcniversiteler bilimsel ara\u015ft\u0131rma projeleri birimlerince kendi kaynaklar\u0131ndan desteklenen projelerde bursiyer istihdam edecek.,Bu kapsamda \u00fcniversiteler, projelerde g\u00f6rev alan y\u00fcksek lisans \u00f6\u011frencilerine ayl\u0131k bin 400 lira ve doktora \u00f6\u011frencilerine ise ayl\u0131k 2 bin 100 liraya kadar burs \u00f6deyebilecekler.,\u00dclkenin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kalk\u0131nmas\u0131 ve sosyoekonomik ve k\u00fclt\u00fcrel geli\u015fiminde, nitelikli insan kayna\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nemine dikkati \u00e7eken Sara\u00e7, bu d\u00fczenlemenin T\u00fcrk y\u00fcksek\u00f6\u011fretim tarihinde ilk uygulamalar aras\u0131nda oldu\u011funu vurgulad\u0131.,