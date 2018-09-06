Öğrencilerin gözü önünde çirkin saldırı!

\u0130ddiaya g\u00f6re, S\u00fcleyman Demirel Ortaokulu M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sedat Ta\u015far (48) ile okula \u00e7ocu\u011funu kaydettirmek i\u00e7in gelen H.E. aras\u0131nda kay\u0131t i\u015flemleri s\u0131ras\u0131nda tart\u0131\u015fma ba\u015flad\u0131. ,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine H.E, Ta\u015far'\u0131 darbetti.\r\n\r\n,V\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinden yaralanan Ta\u015far, hastaneye giderek darp raporu ald\u0131. ,Polis, \u015fikayet \u00fczerine \u015f\u00fcpheli H.E'nin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,Ta\u015far'\u0131n odas\u0131nda ya\u015fanan olay, okulun g\u00fcvenlik kameras\u0131nca kaydedildi. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, odas\u0131nda ba\u015flayan kavga s\u0131ras\u0131nda kap\u0131 giri\u015finde yere d\u00fc\u015fen Ta\u015far'\u0131n, H.E. taraf\u0131ndan tartaklanmas\u0131, bu s\u0131rada koridorda bulunan \u00f6\u011frenciler ile velilerin ka\u00e7\u0131\u015fmas\u0131 yer al\u0131yor. Kavga, okuldaki \u00f6\u011fretmenlerin araya girmesiyle son buluyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan E\u011fitim Bir-Sen \u00fcyeleri ve baz\u0131 \u00f6\u011fretmenler, okul bah\u00e7esinde toplanarak darp olay\u0131n\u0131 k\u0131nad\u0131.\r\n\r\n,Sendika \u015fube ba\u015fkan\u0131 \u0130lhan Karako\u00e7, burada yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, e\u011fitim \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 olarak hi\u00e7 hak etmedikleri bir menfur olayla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u015eiddetin her t\u00fcrl\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131 olduklar\u0131n\u0131 vurgulayan Karako\u00e7, \u015funlar\u0131 kaydetti: "\u00d6\u011fretmene \u015fiddeti nefretle ve \u015fiddetle k\u0131n\u0131yoruz. Biz bu toplumun en \u00f6nemli i\u015fini yap\u0131yoruz, insan yeti\u015ftiriyoruz. \u0130nsanl\u0131ktan nasibini almam\u0131\u015f birinin gelip burada kendisine hizmet eden, \u00e7ocu\u011funun kayd\u0131n\u0131 yapan, onu ayakta kar\u015f\u0131layan, ona \u00e7ay s\u00f6yleyen, ikramda bulunan bir \u00f6\u011fretmene sald\u0131rmas\u0131n\u0131, hele hele elini kald\u0131rmas\u0131n\u0131, hele hele vurmas\u0131n\u0131 e\u011fitim camias\u0131 olarak bir kez daha nefret ve \u015fiddetle k\u0131n\u0131yoruz. ,Avukat\u0131m\u0131z da burada, bunun hem yasal takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131z, hem kanuni anlamda d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131z. ,E\u011fitim \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 bug\u00fcn hep beraber, birlik i\u00e7erisinde nefret ve \u015fiddetle bu olay\u0131 k\u0131n\u0131yoruz. \u0130n\u015fallah bu t\u00fcr \u015fiddet ve bu t\u00fcr olaylar bir daha okullar\u0131m\u0131zda ya\u015fanmaz."