Öğrenciye her ay 700 TL burs

\u00d6\u011frencilerin y\u00fcz\u00fc g\u00fclecek!,Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim \u200bKurulu'nca (Y\u00d6K), 2018-2019 e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131nda 47 lisans program\u0131na ayl\u0131k 700 lira 'Y\u00d6K Ba\u015far\u0131 Bursu' verilecek.\r\n,Her ay 700 lira... \u0130\u015fte t\u00fcm detaylar;, Y\u00d6K Ba\u015far\u0131 Bursu'nun bu y\u0131l da devam edece\u011fi, ilk 3 s\u0131rada yerle\u015fen ve kay\u0131t yapt\u0131ran ba\u015far\u0131l\u0131 \u00f6\u011frencilere bursun verilece\u011fi belirtildi.,A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re; burs temel bilimler, ziraat, orman, su \u00fcr\u00fcnleri, yer bilimleri programlar\u0131nda belirlenen alanlar ile ,veteriner fak\u00fcltelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri alanlar\u0131nda verilecek.