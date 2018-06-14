Öğrenince fazlasıyla şaşıracağınız pratik ipuçları

\u00c7ivi az sonra \u015fekil de\u011fi\u015ftirecek ve bamba\u015fka bir i\u015fe yarayacak! Her g\u00fcn etraf\u0131m\u0131zda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz e\u015fyalar\u0131n asl\u0131nda \u00e7ok ama \u00e7ok farkl\u0131 ama\u00e7larla kullan\u0131labildi\u011fini biliyor musunuz? \r\nBak\u0131n bu \u00e7ivi az sonra neye d\u00f6n\u00fc\u015fecek?\r\n,\u00d6nce penseyi al\u0131yoruz.\r\n,Ard\u0131ndan \u00e7iviyi yava\u015f yava\u015f b\u00fck\u00fcyoruz.\r\n,Aynen bu \u015fekilde!\r\n,Son halini verdikten sonra da matkap buluyoruz!\r\n,Matkab\u0131n ucuna ise \u00e7iviyi tak\u0131yorsunuz.\r\n,\u0130\u015fte bu kadar! Ancak durun, daha bitmedi!\r\n,\u015eimdi bak\u0131r tellerle matkab\u0131 birle\u015ftiriyoruz ve bak\u0131n ne i\u015fimize yar\u0131yor?\r\n,\u0130\u015fte b\u00f6yle...\r\n,Matkap \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 anda iki ayr\u0131 tahtay\u0131 birbirine saniyeler i\u00e7inde ba\u011flayabiliyoruz.\r\n,Sonu\u00e7 bu!\r\n,Pet \u015fi\u015feler bamba\u015fka ama\u00e7larla kullan\u0131labiliyor. A\u00e7\u0131kta kalan ve hava \u015fartlar\u0131na maruz kalan bir tu\u015f varsa ya\u011fmurdan zarar g\u00f6rmemesi i\u00e7in bak\u0131n ne yapacaks\u0131n\u0131z?\r\n,Tu\u015fu a\u00e7\u0131p kapamak i\u00e7ini ise petin kapa\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131p kapatmam\u0131z yeterli.\r\n,Sonu\u00e7 bu...\r\n,Bak\u0131r telle yapabileceklerinizin s\u0131n\u0131r\u0131 yok!\r\n,Penseyi al\u0131yor ve yeniden \u015fekil veriyoruz!\r\n,Bu hale geldikten sonra ise geriye tek bir \u015fey kal\u0131yor!\r\n,Art\u0131k f\u0131r\u00e7an\u0131z\u0131 s\u00fczmek i\u00e7in kullanabilece\u011finiz bak\u0131r teline d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc, gayet pratik! \r\nKaynak: Ben Sunay Usta YouTube kanal\u0131\r\n,Damacana deyip ge\u00e7meyin! Yarat\u0131c\u0131 vatanda\u015f\u0131n damacanay\u0131 az sonra getirece\u011fi hali g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczde \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z. \u0130\u015fte sosyal medyay\u0131 kas\u0131p kavuran yarat\u0131c\u0131l\u0131k \u00f6rnekleri...\r\n,\u00d6nce b\u0131\u00e7akla damacanan\u0131n kesim i\u015flemi ba\u015fl\u0131yor.\r\n,\u00c7ok zahmetli bir i\u015f de\u011fil, en fazla 5 dakika s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Evet damacan\u0131n tepesi ayr\u0131lm\u0131\u015f durumda.\r\n,Boyama i\u015flemiyle siyah bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc al\u0131yor.\r\n,Ard\u0131ndan damacanan\u0131n tepe lambas\u0131 oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz.\r\n,Yand\u0131\u011f\u0131nda i\u015fte bu halde! Ger\u00e7ekten de kolay kolay kimsenin akl\u0131na gelecek bir \u015fey de\u011fil...\r\n