Öğretmenlere bedelli askerlik kolaylığı

Bedelli askerlik son d\u00f6nemde konu\u015fulan konulardan biri...,\u00d6zellikle de bedelli askerli\u011fin yap\u0131laca\u011f\u0131 s\u00fcre uzun bir s\u00fcre tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131.,Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin i\u015f ile ilgili zaman sorununa dayanarak d\u00fczenlemeler yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,\u00d6\u011fretmenler, yar\u0131y\u0131l ve yaz tatilinde bedelli askerlik yapabilecek. ,Bakanl\u0131k taraf\u0131ndan illere g\u00f6nderilen yaz\u0131da, e\u011fitim-\u00f6\u011fretim hizmetlerinin aksat\u0131lmadan y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6\u011fretmenlerin 21 g\u00fcnl\u00fck bedelli askerlik e\u011fitimlerini yar\u0131y\u0131l veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi. ,Bedelli askerlik i\u00e7in ba\u015fvuru yapan veya ba\u015fvuracak durumda olan \u00f6\u011fretmenlerin bilgilerini isteyen Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131, bu isimleri Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'na g\u00f6nderecek.\r\n,.,Peki \u00f6\u011fretmenler bedelli askerliklerini nas\u0131l yapacak?,\u00d6\u011fretmenlere bedelli askerlik kolayl\u0131\u011f\u0131 getirildi.