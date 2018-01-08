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15 Temmuz Destanı
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POLİTİKA
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Bahçeli'nin açıklamasına AK Parti'den ilk cevap
GÜNDEM
-
Edremit'te 3,5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
-
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
MAGAZİN
-
Alişan'ın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı
SPOR
-
Azarenka, Avustralya Açık'ta yok
DÜNYA
-
Barzani: Türkiye ile iyi ilişkilerin kurulmasını istiyoruz
SPOR
-
Real'in 160 milyon Euro'luk pişmanlığı!
GÜNDEM
-
MEB Müsteşarı, LGS'de 3 çemberli sistemi açıkladı (Liseye geçiş sistemi nasıl, 3 çemberli sistem ne)
SPOR
-
Coutinho resmen Barcelona'da
YAŞAM
-
Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü
DÜNYA
-
Papa'dan 'Kudüs'ün statüsüne saygı' çağrısı
GÜNDEM
-
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi
GÜNDEM
-
İlkokul mezunu sahte doçent TV kanallarına da çıkmış!
GÜNDEM
-
Nazlı Ilıcak kelepçelere alışamadı
YAŞAM
-
İnşaat işçileri 8’inci kattan yere düştü, ölü ve yaralı var
MAGAZİN
-
Arif V 216'yı ilk üç günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlendi
YAŞAM
-
İş makinası ile kaçak kazı yapanlara suçüstü
DÜNYA
-
Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e sığınmaya devam ediyor
MAGAZİN
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Çukur 11. bölüm fragmanı yayınlandı (Çukur Yeni Bölümde Ne Oluyor)
YAŞAM
-
İntihar için çıktığı çatıda, baygınlık geçirdi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Oğuzhan'dan sözleşme müjdesi
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Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup kulubün yeni sözleşmeyi açıklayacağı müjdesini verdi.
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