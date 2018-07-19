OHAL bitti, sakal gitti! CHP'li Aytuğ Atıcı tıraş oldu

OHAL nedeniyle sakal uzatan CHP\u2019li Aytu\u011f At\u0131c\u0131, sakallar\u0131n\u0131 kesti.\r\n,Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Hal\u2019i (OHAL) protesto etmek i\u00e7in sakal b\u0131rakan CHP Mersin Milletvekili Aytu\u011f At\u0131c\u0131, OHAL\u2019in kalmas\u0131yla birlikte sakallar\u0131n\u0131 TBMM berberinde kestirdi.\r\n\r\n,At\u0131c\u0131, beraberinde CHP Grup Ba\u015fkanvekili \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel ve baz\u0131 milletvekilleriyle geldi.\r\n\r\n,Aytu\u011f At\u0131c\u0131, yakla\u015f\u0131k iki y\u0131ld\u0131r sakallar\u0131n\u0131 kesmiyordu.\r\n,.