OHAL Komisyonu Başvuru Sonuçları

OHAL Komisyonu ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131 g\u00f6reve iade edilenlerin tam isim listesi \u00f6\u011fren ile ilgili arad\u0131klar\u0131n\u0131z burada. ,OHAL Komisyonu g\u00f6reve iade i\u00e7in bug\u00fcne kadar ba\u015fvuran 17 bin ba\u015fvuruyu de\u011ferlendirdi. ,Buna g\u00f6re yap\u0131lan ba\u015fvurunun ard\u0131ndan g\u00f6reve iade edilecek 660 ki\u015fi oldu\u011fu kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. ,1350 ret karar\u0131 verilen komisyonda g\u00f6reve iade edileceklerin isim listesine buradan ula\u015fabilirsiniz. ,OHAL \u0130\u015flemleri \u0130nceleme Komisyonu, bug\u00fcne kadar meslekten ihra\u00e7 edilenlere ili\u015fkin 17 bin ba\u015fvuruyu sonu\u00e7land\u0131rd\u0131. ,Komisyon, 660 ba\u015fvuru i\u00e7in mesle\u011fe iade karar\u0131 verdi. 660 ki\u015finin ba\u015fvurusunu kabul eden OHAL Komisyonunda g\u00f6reve iade edileceklerin isim listesi hen\u00fcz yay\u0131nlanmad\u0131. Yay\u0131nlan\u0131r yay\u0131nlanmaz OHAL Komisyonu ba\u015fvuru sonu\u00e7lar\u0131 g\u00f6reve iade edilenlerin tam listesine buradan ula\u015facaks\u0131n\u0131z. \r\n\r\n,<p><span style="font-size:18px"><strong><a href="https:\/\/ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" target="_blank"><span style="color:#FF0000">\u0130S\u0130M SORGULAMAK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/p>\r\n