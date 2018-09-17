Okan Kurt izin vermedi! Demet Akalın'ın projesi iptal oldu

Pop\u00e7u Demet Akal\u0131n Emrah Karaduman'\u0131n alb\u00fcm\u00fcnde seslendirdi\u011fi 'Ses Kes' \u015fark\u0131s\u0131na Amerika'da klip \u00e7ekecekti. Ancak plan iptal oldu.,Demet Akal\u0131n'\u0131n Emrah Karaduman alb\u00fcm\u00fcnde seslendirdi\u011fi 'Ses Kes' \u015fark\u0131s\u0131 bug\u00fcn g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kt\u0131. ,Aleyna Tilki, bu \u015fark\u0131ya Amerika'da klip \u00e7ekecekti. \r\n,Ancak Okan Kurt, k\u0131z\u0131 Hira'n\u0131n Amerika'ya gitmesine izin vermedi. Bu geli\u015fme \u00fczerine klip yine Aleyna Tilki taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye'de \u00e7ekilecek.,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Okan Kurt'tan tek celsede bo\u015fanan Demet Akal\u0131n'la birlikte ikilinin k\u0131zlar\u0131 Hira da Amerika'ya gidecekti. ,Ancak proje iptal oldu.\r\n,\u0130\u015fte nedeni...\r\n,.