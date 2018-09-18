Okan Kurt'tan Demet Akalın'a yasak geldi!

Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta bor\u00e7lar\u0131 sebebiyle e\u015fi Okan Kurt'tan ayr\u0131lan Demet Akal\u0131n Aleyna Tilki ile Amerika'da yeni klip \u00e7ekmeye haz\u0131rlan\u0131rken, eski e\u015f Okan Kurt'tan yasak geldi. ,Demet Akal\u0131n'\u0131n seslendirdi\u011fi 'Ses Kes' \u015fark\u0131s\u0131 bug\u00fcn g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Aleyna Tilki, bu \u015fark\u0131ya Amerika'da klip \u00e7ekecekti. Ancak proje iptal oldu.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Okan Kurt'tan tek celsede bo\u015fanan Demet Akal\u0131n'la birlikte ikilinin k\u0131zlar\u0131 Hira da Amerika'ya gidecekti. ,Ancak Okan Kurt, k\u0131z\u0131 Hira'n\u0131n Amerika'ya gitmesine izin vermedi. ,Bu geli\u015fme \u00fczerine klip yine Aleyna Tilki taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye'de \u00e7ekilecek.\r\n\r\n,Demet Akal\u0131n bo\u015fand\u0131ktan sonra verdi\u011fi konserde parma\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kartmad\u0131\u011f\u0131 tek ta\u015f\u0131yla dikkat \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n,Okan Kurt'un hediye etti\u011fi tek ta\u015f\u0131n hala Demet Akal\u0131n'\u0131n parma\u011f\u0131nda olmas\u0131, bo\u015fanma ile ilgili ak\u0131llarda soru i\u015fareti b\u0131rakt\u0131.,.