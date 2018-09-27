Okan Kurt'tan şaşırtan hareket! Demet Akalın'ı sildi

Eski e\u015finin ailesinin bor\u00e7lar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden evine icra gelen Demet Akal\u0131n, Okan Kurt\u2019tan s\u00fcrpriz bir kararla 12 Eyl\u00fcl\u2019de bo\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ayr\u0131l\u0131k sonras\u0131 Okan Kurt\u2019u hayat\u0131ndan \u00e7\u0131karan Demet Akal\u0131n, birlikte \u00e7ekildikleri b\u00fct\u00fcn foto\u011fraflar\u0131 silip \u2018art\u0131k geri d\u00f6n\u00fc\u015f yok\u2019 mesaj\u0131 vermi\u015fti. ,Bo\u015fanman\u0131n ard\u0131ndan Okan Kurt ise Demet Akal\u0131n\u2019\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan takip ettirmeyi s\u00fcrd\u00fcrm\u00fc\u015f ve foto\u011fraflar\u0131 profilinden kald\u0131rmam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Okan Kurt 16 g\u00fcn sonra eski e\u015fi Demet Akal\u0131n\u2019\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan takip etmeyi b\u0131rakt\u0131 ve birlikte \u00e7ekildikleri b\u00fct\u00fcn foto\u011fraflar\u0131 sildi.\r\n\r\n,Okan Kurt eski e\u015fi Demet Akal\u0131n'\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan takip etmeyi b\u0131rak\u0131p t\u00fcm foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sildi.\r\n\r\n,Profilinde sadece k\u0131z\u0131na ve dostlar\u0131na ait foto\u011fraflar\u0131 saklayan Kurt\u2019un bu tepkisi \u2018Art\u0131k Okan da Demet\u2019i sildi\u2019 olarak yorumland\u0131.,.,Bir s\u00fcre \u00f6nce icra ve bo\u015fanma olaylar\u0131yla g\u00fcndeme gelen Demet Akal\u0131n ile Okan Kurt cephesinde yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.