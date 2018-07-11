Oktar Babuna gözaltına alındı

Adnan Oktar \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik operasyon kapsam\u0131nda Oktar Babuna'n\u0131n da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,.,Babuna, ad\u0131na yap\u0131lan ilik bulma kampanyas\u0131yla tan\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.,Oktar Babuna ad\u0131n\u0131, 1999 y\u0131l\u0131nda kan kanseri oldu\u011fu ve tedavi i\u00e7in ilik nakli gerekti\u011fini duyuran gazete ilan\u0131 ve ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ilik kampanyas\u0131 ile duyurdu.,1962 do\u011fumlu Oktar Babuna ad\u0131na yap\u0131lan ilik bulma kampanyas\u0131yla tan\u0131nd\u0131.,Kampanyada 160 bin ki\u015fiden ilik ve kan \u00f6rne\u011fi al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6rneklerin 120.000'inin kaybolmas\u0131 su\u00e7lamas\u0131yla yarg\u0131land\u0131.