Oktar'ın 15 Temmuz gecesi ne dediği ortaya çıktı

\u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanan Adnan Oktar'\u0131n 15 Temmuz gecesi Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile ilgili kulland\u0131\u011f\u0131 skandal ifadeye ula\u015f\u0131ld\u0131.,Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, ge\u00e7en hafta i\u00e7erisinde d\u00fczenlenen operasyonla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131 ve \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmadan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Abd\u00fclkadir Selvi, H\u00fcrriyet gazetesindeki bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131nda Adnan Oktar'\u0131n polis ve yarg\u0131daki sorgusuna ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,FET\u00d6'n\u00fcn 15 Temmuz darbe giri\u015fimiyle ilgili \u015fa\u015f\u0131rtan bir ayr\u0131nt\u0131y\u0131 payla\u015fan Selvi, \u015fu ifadeleri kulland\u0131:, "Bir de 15 Temmuz'da darbeyi \u00f6nledikleri iddias\u0131. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz'dan sonra h\u0131zla bu iddiay\u0131 devreye soktular. O gece A9 kanal\u0131nda yapt\u0131klar\u0131 darbe kar\u015f\u0131t\u0131 yay\u0131nlar\u0131 delil olarak g\u00f6sterdiler. 16 Temmuz'da ise FET\u00d6c\u00fcler gibi, kediciklerine, 'Meydanlara \u00e7\u0131k\u0131n, T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 ile foto\u011fraf \u00e7ektirip, sosyal medyadan yay\u0131nlay\u0131n' talimat\u0131 veriyor. Adnan Oktar sorgusu s\u0131ras\u0131nda bu iddiay\u0131 dile getiriyor. Ama gece harek\u00e2t\u0131n ilk ba\u015flar\u0131nda, 'Tayyip'i asarlar \u015fimdi' dedi\u011fi hat\u0131rlat\u0131l\u0131yor."\r\n\r\n,Bir\u00e7ok ayr\u0131 su\u00e7tan tutuklanan Adnan Oktar grubuna y\u00f6nelik operasyonda \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 detaylara ula\u015f\u0131l\u0131yor.