Okulda yediği dayak hayatını değiştirdi, tam 66 senedir bu halde yaşıyordu ve...

D\u00fcnyan\u0131n "en uzun t\u0131rnakl\u0131 adam\u0131" unvan\u0131na sahip Hint Shridhar Chillal'in t\u0131rnaklar\u0131 kesildi.\r\n,66 y\u0131ld\u0131r t\u0131rnaklar\u0131n\u0131 kesmeyen 83 ya\u015f\u0131ndaki Chillal, yakla\u015f\u0131k 910 santimetrelik t\u0131rnaklar\u0131n\u0131 keserek ABD'deki bir m\u00fczeye ba\u011f\u0131\u015flad\u0131.\r\n\r\n,New York'taki "Believe it or not!" m\u00fczesinde d\u00fczenlenen t\u00f6rende, Chillal'in bir elindeki toplam uzunlu\u011fu 9 metreyi ge\u00e7en t\u0131rnaklar, teker teker bir uzman taraf\u0131ndan \u00f6zenle kesildi.\r\n\r\n,T\u0131rnak uzatman\u0131n \u00e7ok zor bir i\u015f oldu\u011funu belirten Chillal, "T\u0131rnaklar\u0131n\u0131z\u0131 uyurken k\u0131rmamak i\u00e7in \u00e7ok dikkatli olman\u0131z gerekiyor. \u00c7ok fazla hareket edemedi\u011fimden s\u0131k s\u0131k uyan\u0131p, t\u0131rnaklar\u0131m\u0131n oldu\u011fu elimi \u00f6teki tarafa koymak zorunda kal\u0131yordum." dedi.\r\n\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en uzun t\u0131rnakl\u0131 adam\u0131 unvan\u0131yla 2014'te Guinness Rekorlar Kitab\u0131'na giren Chillal'in en uzun t\u0131rna\u011f\u0131, 197,8 santimetreyle ba\u015f parma\u011f\u0131nda bulunuyordu.\r\n\r\n,Her sat\u0131r\u0131 hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor, mideniz kald\u0131rmayacak\r\n,Chillal, daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada t\u0131rnaklar\u0131n\u0131 uzatma nedeni olarak, "K\u00fc\u00e7\u00fckken okulda, bir arkada\u015f\u0131mla, hocan\u0131n t\u0131rna\u011f\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in dayak yemi\u015ftik. ,Hocam\u0131z, uzun bir t\u0131rna\u011fa sahip olman\u0131n anlam\u0131n\u0131 asla anlayamayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti. O g\u00fcnden sonra t\u0131rnaklar\u0131m\u0131 uzatmaya karar verdim." ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n