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Okulu bıraktı, Bitcoin milyoneri oldu
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Bir fast food mağazasında çalışmak için 15 yaşında okulu bırakan Avusturyalı Sam Karagiozis, şimdi bir Bitcoin milyoneri. Yıllar önce düşük rakamlarla Bitcoin satın alarak daha sonra milyonlarca dolar servete ulaşan Karagiozis, şimdi de ünlü tenisçi Nick Kyrgios ile ortaklık kurdu.