Öldü zannedilen kadın morgda canlı bulundu

G\u00fcney Afrika'da \u00f6ld\u00fc diye morga kald\u0131r\u0131lan bir ki\u015finin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 fark edildi.\r\n,G\u00fcney Afrika TimesLive internet sitesinde yer alan habere g\u00f6re, Distress Alert ambulans \u015firketinden sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, Gauteng \u015fehrindeki trafik kazas\u0131nda yaralanan bir kad\u0131na m\u00fcdahalede bulundu. \r\n,Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerinin ya\u015fam belirtisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmesi \u00fczerine kad\u0131n morga kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n,Morg g\u00f6revlisinin nefes ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etmesi \u00fczerine kad\u0131n hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Olayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,Distress Alert M\u00fcd\u00fcr\u00fc Gerrit Bradnick, g\u00f6revi ihmal gibi bir durumun s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.